Facebook aktualizuje algorytm. I teraz to nam daje większą kontrolę

Facebook chce dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, jakie filmy oglądają. Warto zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:07
Ostatnio pojawiło się sporo zarzutów, że Facebook upodabnia się do TikToka. No cóż, trudno się z tym nie zgodzić, ale jednocześnie trzeba docenić, że wciąż jest on jednak ulepszany i nie stoi w miejscu.

Meta ogłosiła we wtorek nową aktualizację algorytmu Facebooka. Będzie wyświetlała więcej filmów Reels dostosowanych do algorytmów użytkownika. Aktualizacja, o której mowa, obejmuje funkcje dające użytkownikom większą kontrolę nad tym, co oglądają, a także sugestie wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji.

Facebook usunie nam sprzed nosa mało interesujące filmy

Facebook ułatwi od teraz wyrażanie braku zainteresowania filmami, które nas nie interesują. Użytkownicy będą mogli wybrać opcję "Niezainteresowany" w filmie lub zgłosić komentarz, co spowoduje dostosowanie rekomendacji przez odpowiedni mechanizm na podstawie tych opinii. 

Zaktualizowana została także funkcja "Zapisz", która od teraz będzie ułatwiała gromadzenie ulubionych rolek i postów w jednym miejscu. 

Te wszystkie zmiany służą jednemu - mają pomóc w rozwiązywaniu skarg użytkowników, którzy twierdzą, że do tej pory algorytm podsuwał im niepożądane treści. Jak twierdzi platforma, wielu użytkowników wyraziło frustrację z powodu filmów, które były generowane przez sztuczną inteligencję i nie niosły ze sobą praktycznie żadnej wartości, a jedynie niską jakość. 

Meta doskonale wie, co robi. Chce pozbyć się treści, które zaśmiecają Facebooka. Pamiętamy też, że to właśnie nikt inny, jak Meta zainwestowała naprawdę spore środki w kanał wideo Vibes, który prezentuje wyłącznie treści generowane przez AI. 

telepolis
Zródła zdjęć: Joao Serafim / Shutterstock
Źródła tekstu: techcrunch.com