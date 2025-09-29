Aplikacje

Może nastąpić zalew słodkich filmów. Meta AI ma nowy kanał Vibes

Meta postarała się o to, abyśmy się nie nudzili ani przez moment. Zapewniła nowy sposób odkrywania i tworzenia filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:28
1
Meta Vibes - tak słodkie, że aż ciężko uwierzyć

To z pewnością pierwszy, znaczący krok, w kierunku nowego sposobu tworzenia i udostępniania filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Udostępniamy kolejną wersję aplikacji Meta AI, obejmującą wczesną wersję zapoznawczą Vibes, nowego kanału w aplikacji Meta AI oraz na meta.ai, gdzie można tworzyć i udostępniać krótkie filmy generowane przez sztuczną inteligencją.

czytamy na blogu Meta.

Aplikacja ta została stworzona, aby ułatwić znalezienie kreatywnej inspiracji i eksperymentowanie z narzędziami multimedialnymi Meta AI. Podczas przeglądania, zobaczymy szereg filmów ze słodkimi postaciami, które sprawią, że niejednej osobie poprawi się humor. Kanał, z czasem, będzie stawał się coraz bardziej spersonalizowany, a jeśli coś wyjątkowo przykuje twoją uwagę, będziesz mógł stworzyć swój własny film. Dowolnie zmiksować to, co widzisz i następnie udostępnić go znajomym i obserwującym.

Meta

Dzięki Vibes można tworzyć to co się chce i kiedy się chce. Można zacząć pracować z treściami od zera lub skorzystać z tych, które już mamy. Miksować je, aby nadać im nowy charakter, dodać muzykę i dopasować do swojego stylu i gustu.

Można potem opublikować taki utworzony film bezpośrednio na kanale Vibes, wysłać w wiadomości prywatnej do znajomych lub udostępnić na Instagramie i Facebooku.

Oto, jakim postem Mark Zuckerberg ogłosił nową funkcję:

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck)

Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock
Źródła tekstu: Meta, The Guardian