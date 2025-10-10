Tech

Wiemy, jaka przyszłość czeka PlayStation 6. Sony i AMD dużo zdradzają

I to mimo faktu, że żadna zapowiedź PlayStation 6 nawet nie padła, to dowiedzieliśmy się o tej konsoli naprawdę sporo.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:52
W jaki sposób? Otóż na kanale YouTube AMD pojawiła się niezwykle ciekawa rozmowa. Podczas niej główny architekt PlayStation, Mark Cerny, i szef działu grafiki AMD, Jack Huyn rozmawiali o trzech technologiach AI, które będą niedaleką przyszłością dla gamingu konsolowego. Wygląda to więc na dość jasną zapowiedź tego, co znajdzie się w PlayStation 6. Bądźmy szczerzy: nie po to się prowadzi takie rozmowy i wrzuca je do internetu, żeby końcowy produkt był pozbawiony omawianych funkcji.

Co nas czeka w PlayStation 6

Dokładniej omówione zostały trzy technologie. Pierwszą z nich są macierze neuronowe. Te mają umożliwiać rdzeniom GPU skoordynowaną pracę podczas przetwarzania obliczeń AI. Jest to więc rozwiązanie czysto optymalizacyjne, dzięki którym zadania związane ze sztuczną inteligencją będą mniej sasobożerne, co wpłynie pozytywnie na energooszczędność, jak i cenę samej konsoli. 

Czyli technologie, które już teraz mają obniżyć wymagania, jak FSR, będą robiły to jeszcze efektywniej, co wraz ze wzrostem mocy APU w PS6 przełoży się na znacznie większy skok graficzny. Rzecz jasna pod warunkiem, że twórcy gier nie uznają tego za pretekst do całkowitego porzucenia optymalizacji swoich tytułów.

Rdzenie Radiance, czyli kolejna nowość, ma dodatkowo poprawić śledzenie promieni zmniejszając narzut tej technologii na inne komponenty układu graficznego. Pojawiła się także sugestia wykorzystania uczenia maszynowego do wirtualizacji geometrii. Czyli podobne rozwiązanie, jak RTX Mega Geometry, obecne w najnowszych kartach graficznych Nvidii. 

amd gaming konsole Sony PlayStation 6
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS.PL
Źródła tekstu: TechSpot