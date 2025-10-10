Pixel Watch 4 udał się Google. iFixit chwali wysoki stopień naprawialności

Poprzednie generacje zegarków Pixel Watch były krytykowane za trudność w naprawie – poprzedni model Pixel Watch 3 uzyskał bardzo słaby wynik 4/10 w teście iFixit, głównie przez wyświetlacz przykryty wypukłym i podatnym na pęknięcia szkłem. Nie obejmowała tego gwarancja, a naprawa była nieopłacalna. Już przed premierą modelu Pixel Watch 4 wiadomo było, że tym razem Google bardziej przemyślał konstrukcję i wygląda na to, że z sukcesem – czwórka umożliwia łatwą naprawę i serwisowanie. iFixit opublikował właśnie szczegółową relację z rozbiórki tego modelu, pokazując, że do rozłożenia urządzenia potrzeba jedynie trzech końcówek śrubokręta, otwieraka i pęsety.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dostęp do wnętrza zegarka uzyskuje się po demontażu pasków, pod którymi znajdują się śruby zabezpieczone o-ringami, zapewniającymi wodoszczelność. Tylny panel z czujnikami wyposażono w sprytny mechanizm zawiasowy, który uszczelnia urządzenie po dokręceniu śrub.

W Pixel Watchu 4 bateria jest już umieszczona w metalowej obudowie, co zwiększa jej trwałość, a ekran zabezpieczono podobnym rozwiązaniem uszczelniającym jak w zegarkach mechanicznych – bez użycia kleju, co dodatkowo ułatwia serwis. Oprócz tego konstrukcja wewnętrzna w porównaniu do poprzednika została całkowicie przeprojektowana, co pozwala na wygodne wyjmowanie podzespołów, takich jak bateria, silnik wibracji czy płytka główna, które są mocowane wyłącznie śrubami. iFixit przyznał nowemu zegarkowi Google wysoką ocenę 9 na 10 pod względem możliwości naprawy.

Naprawy mogą być realizowane samodzielnie lub w punktach serwisowych. Google oficjalnie udostępnił instrukcje serwisowe dla Pixel Watch 4 w wersjach 41 i 45 mm. W USA, Meksyku i Indiach dostępne są punkty serwisowe z opcją naprawy na miejscu, natomiast w pozostałych regionach możliwa jest naprawa wysyłkowa.