Dreame C1 to idealny robot dla Polaków. Umyje okna na święta

Roboty Dreame kojarzą się głównie z urządzeniami do sprzątania podłóg, jednak najnowszy model Dreame C1 pozwala zadbać o inne powierzchnie – okna. Przy opracowywaniu robota C1 marka Dreame postawiła na prostokątny kształt, który idealnie dopasuje się do ram okiennych. Pracę urządzenia wspiera także technologia CornerClean. Na każdym rogu, na spodzie robota zainstalowano cztery okrągłe elementy czyszczące. Wystają one poza obrys obudowy, jednak zainstalowano je w elastycznym mechanizmie, aby cofały się po zetknięciu z ramą okna. Dreame przekonuje, że ta konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie do powierzchni szyby oraz doskonałe efekty czyszczenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Okrągłe elementy czyszczące mają kształt walca o średnicy około 30 mm i wysokości 10 mm. Na ich obwodzie znajduje się mikrofibra, która ściśle przylega do ramy okna, a od spodu moduły te posiadają delikatne włosie.

Dreame C1 ma zbiornik na wodę o pojemności 80 ml, co umożliwia do 60 minut pracy. Robota wyposażono w technologię Dual-Spray, która optymalizuje poziom wilgotności nakładki myjącej. System wykorzystuje dwa spryskiwacze i automatycznie dostosowuje częstotliwość dozowania do aktualnych warunków, bez kapania nadmiaru wody oraz pozostawiania osadów.

Jeżeli proces czyszczenia zostanie przerwany np. przez użytkownika, a następnie wznowiony, robot wróci od miejsca, w którym się zatrzymał, i ukończy czyszczenie całego obszaru. Co ważne, po wyczyszczeniu okna, Dreame C1 powraca do punktu rozpoczęcia, więc mamy pewność, że nie utknie w miejscu, z którego nie będziemy mogli go zdjąć.

Robot do mycia okien Dreame C1 inteligentnie wykrywa długość krawędzi czyszczonej powierzchni i odpowiednio dostosowuje swoją pozycję. Dynamiczny algorytm przetwarzania danych automatycznie wybiera ścieżkę czyszczenia na planie litery „Z” lub „N”.

Wbudowane czujniki zapewniają dokładną kompensację grawitacji oraz płynność ruchu. Dodatkowo robot został wyposażony w czułe sensory, aby inteligentnie wykrywać przeszkody i krawędzie w ciągu 0,02 sekundy. Urządzenie dostosowuje swoją pozycję, aby odpowiednio zachować się w przypadku napotkania na takie przeszkody jak zamontowane na szybie uchwyty czy klamki.