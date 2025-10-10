Gratka dla fanów Windowsa XP. Chociaż tanio nie jest
Jeśli należysz do osób, które z sentymentem wspominają "Okienka" wydane w 2001 roku, to od teraz możesz nabyć ciekawy, a zarazem praktyczny gadżet.
W sierpniu informowaliśmy Was, że Microsoft przygotował limitowaną edycję Crocsów (czyt. klapków) inspirowanych kultowym systemem operacyjnym Windows XP. Była to tylko wewnętrzna inicjatywa, zarezerwowana dla pracowników. Zainteresowanie okazało się jednak zbyt duże, a w efekcie trafią one do sprzedaży dla wszystkich.
Sugerowana cena to około 295 złotych
Zestaw "Microsoft Limited Edition Crocs" pojawił się w oficjalnym internetowym sklepie firmy. Oferuje on prócz samego obuwia również worek ze znaną chyba przez wszystkich czytelników Telepolis tapetą oraz sześć tematycznych tzw. Jibbitzów (przypinek dla Crocsów) - m.in kursor, ikona Internet Explorer oraz komunikatora MSN czy Clippy (Pan Spinacz).
Sugerowana cena to 79,95 dolarów, czyli około 295 złotych. Chociaż obecnie mowa o szerokim wyborze rozmiarów, to nakład jest ograniczony. To ukłon w stronę fanów ze strony Microsoftu z okazji 50. rocznicy powstania firmy. Zainteresowani powinni się więc pośpieszyć, zanim wszystko się wyprzeda.