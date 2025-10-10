Gratka dla fanów Windowsa XP. Chociaż tanio nie jest

W sierpniu informowaliśmy Was, że Microsoft przygotował limitowaną edycję Crocsów (czyt. klapków) inspirowanych kultowym systemem operacyjnym Windows XP. Była to tylko wewnętrzna inicjatywa, zarezerwowana dla pracowników. Zainteresowanie okazało się jednak zbyt duże, a w efekcie trafią one do sprzedaży dla wszystkich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena to około 295 złotych

Zestaw "Microsoft Limited Edition Crocs" pojawił się w oficjalnym internetowym sklepie firmy. Oferuje on prócz samego obuwia również worek ze znaną chyba przez wszystkich czytelników Telepolis tapetą oraz sześć tematycznych tzw. Jibbitzów (przypinek dla Crocsów) - m.in kursor, ikona Internet Explorer oraz komunikatora MSN czy Clippy (Pan Spinacz).