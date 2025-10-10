Play pokazał twarde dane. Te liczby robią wrażenie

Play opublikował swój najnowszy Raport ESG za 2024 rok, w którym podsumowuje działalność nie tylko pod kątem biznesowym, ale też społecznym i środowiskowym. Na ponad 50 stronach dokumentu firma dzieli się masą danych dotyczących swojej infrastruktury, pracowników i planów na przyszłość. Wybraliśmy najciekawsze informacje, które pokazują, jak potężną machiną jest dziś fioletowy operator.

Zacznijmy od skali. Na koniec 2024 roku Play miał 13,3 miliona aktywnych klientów mobilnych i 2,1 miliona abonentów usług dla domu (Internet i TV). Aby obsłużyć taką rzeszę użytkowników, operator dysponuje potężną infrastrukturą składającą się z 12426 radiowych stacji bazowych. W samym 2024 roku na inwestycje przeznaczono ponad 1,3 miliarda złotych.

Rok 2024 był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju, ale także i wyzwań, które pokazały, jak kluczowe znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki ma niezawodna łączność. W Play doskonale rozumiemy tę odpowiedzialność – jako lider branży telekomunikacji i usług cyfrowych w Polsce koncentrujemy się na rozwoju nowoczesnych usług i budowaniu odpornej, bezpiecznej i dostępnej sieci dla wszystkich mieszkańców kraju. Ken Campbell, Prezes Grupy Play

W 2024 roku Grupa iliad jeszcze mocniej włączyła zrównoważony rozwój do swojej kluczowej działalności. Firma dostarczała niezawodne i przystępne cenowo usługi mobilne i stacjonarne we Francji, Włoszech i w Polsce, kierując się przekonaniem, że technologia powinna służyć wszystkim, wszędzie. Thomas Reynaud, Prezes Grupy iliad

Sieć rośnie w oczach

Fioletowa firma mocno stawia na rozwój sieci, co potwierdzają liczby. Zasięg 4G obejmuje już 99,6% populacji Polski, a siecią najnowszej generacji 5G objęto na koniec 2024 roku aż 77% mieszkańców kraju. Operator nie zwalnia tempa – w ciągu ostatnich dwóch lat wybudowano około 2000 nowych nadajników. Rozwijany jest też stacjonarny dostęp do Internetu. Dzięki projektowi Polski Światłowód Otwarty, w zasięgu usług dla domu znalazło się już 10 milionów gospodarstw domowych.

Co ciekawe, Play stawia też na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W 2024 roku firma odnowiła około 340 tysięcy urządzeń abonenckich (dekoderów, routerów), które po zwrocie przez jednego klienta trafiają do kolejnego. Ponownie wykorzystano także ponad 15500 elementów infrastruktury sieciowej, odzyskanych podczas modernizacji.

Ekologia i pracownicy w centrum uwagi

Raport sporo miejsca poświęca kwestiom środowiskowym. Play przyznaje, że sieć telekomunikacyjna odpowiada za największą część zużycia energii. Aż 91% śladu węglowego firmy w zakresach 1 i 2 pochodzi z utrzymania sieci komórkowej i stacjonarnej. Aby zredukować swój wpływ na środowisko, Play podpisał długoterminową umowę na odbiór zielonej energii z farmy fotowoltaicznej, co ma pozwolić uniknąć emisji około 20820 ton CO 2 rocznie. Firma mocno inwestuje też w modernizację floty samochodowej. Na koniec 2024 roku 83% pojazdów stanowiły hybrydy.

Jeśli chodzi o pracowników, na koniec 2024 roku Play zatrudniał 4072 osoby, z czego 44% stanowiły kobiety. W 2024 roku firma zrealizowała aż 110000 godzin szkoleniowych dla swoich zespołów.

Z raportu dowiadujemy się też, że Play wspiera różne inicjatywy społeczne, między innymi WOŚP oraz bezpłatną akademię programowania 42 Warsaw. Fioletowi przeznaczyli również do 1 miliona złotych na pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią w 2024 roku.