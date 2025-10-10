Twój samochód wreszcie cię zrozumie. A to dopiero początek

Najpierw zauważono ślady Gemini w Mapach Google. Teraz gigant z Mountain View i Mercedes-Benz oficjalnie zaprezentowali, jak potężna sztuczna inteligencja zostanie wbudowana bezpośrednio w samochody. I zrobili to w najlepszy możliwy sposób.

Szef oprogramowania Mercedesa, Magnus Östberg, i szef motoryzacji w Google Cloud, Steve Basra, po prostu wsiedli do nowego Mercedesa CLA i pojechali na przejażdżkę po kampusie Google. Całość nagrali, pokazując, jak działa asystent MBUX nowej generacji, napędzany przez Gemini. Różnica jest kolosalna.

W czym tkwi różnica?

Obecni asystenci głosowi bywają irytujący. Często nie rozumieją poleceń, gubią kontekst i wymagają powtarzania tych samych fraz. Gemini ma to zmienić. W nowym Mercedesie rozmowa z autem przypomina pogawędkę z drugim człowiekiem. Asystent rozumie naturalną mowę i kontynuuje wątek bez potrzeby przypominania mu, o czym rozmawialiście sekundę wcześniej.

Podczas demonstracji, Östberg najpierw poprosił o nawigację pod konkretny adres, a zaraz potem zapytał o kawiarnie w pobliżu. System nie tylko wyświetlił listę, ale nawet polecił jedną z nich. Gdy kierowca dopytał, czy serwują tam ciastka, Gemini natychmiast odpowiedział twierdząco. Wyciągnął te informacje bezpośrednio z danych Google Maps, co gwarantuje ich dokładność. Wszystko odbywa się płynnie, bez odrywania rąk od kierownicy i dotykania ekranu.

Chwilę później do auta dołączył Basra z Google, który poprosił o znalezienie włoskiej restauracji z dobrą kartą win. Asystent nie tylko znalazł odpowiednie miejsce, ale też zaoferował, że zadzwoni do lokalu, aby można było dopytać o szczegóły. To pokazuje, jak naturalnie i pomocnie ma działać ta technologia.

Kiedy i gdzie?

Ten krótki pokaz daje świetny obraz tego, czego możemy się spodziewać. Według oficjalnych informacji, nowy Mercedes-Benz CLA będzie pierwszym seryjnym pojazdem, w którym zadebiutuje asystent MBUX z Gemini. A przynajmniej w w Stanach Zjednoczonych, gdzie auto zadebiutuje jeszcze przed końcem 2025 roku.

Wielu z was pewnie zadaje sobie pytanie: a co z Android Auto? Przecież Google już w maju zapowiadał, że Gemini trafi zarówno do aut z systemem Google built-in (jak nowe Renault czy Honda), jak i do pojazdów z Android Auto. Mieliśmy to zobaczyć w nadchodzących miesiącach, ale do dziś panuje cisza. Co prawda w lipcu zauważono, że z interfejsu Android Auto po cichu znikają wzmianki o Asystencie Google, co sugeruje przygotowania do przesiadki na Gemini.