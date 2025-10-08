Tesla ogłosiła ceny tańszego modelu. Nie tego się spodziewano

"Tania Tesla" wcale nie taka tania?

Pierwszy model w Stanach Zjednoczonych ma kosztować 39,990 dolarów, drugi 36,990 dolarów. Mimo niższych cen, eksperci mają spore wątpliwości co do tego, czy ten krok pozwoli Tesli wrócić na właściwe tory.

Nowe ceny są tylko o 5 tysięcy dolarów niższe niż poprzednie wersje. Biorąc pod uwagę fakt, że w USA zakończył się program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, który dawał klientom dodatkowe 7,5 tysiąca dolarów, klienci Tesli tak naprawdę zapłacą z własnej kieszeni więcej niż do tej pory i to za nieco bardziej ubogą wersję danego modelu.

Nowy cennik Tesli na nic?

Sam Elon Musk od dawna zapowiadał, że Tesla powinna mieć w ofercie samochód za mniej niż 30 tysięcy dolarów. Miał być to zupełnie nowy model. Te plany jednak Tesla odsunęła na boczny tor skupiając się na rozwoju robotaxi i robotów humanoidalnych. Teraz amerykański miliarder próbuje ratować spadającą sprzedaż firmy poprzez wprowadzenie nowego cennika swoich flagowych modeli.

Cena akcji Tesli po ogłoszeniu nowych wersji samochodów i ich cennika spadła już o 4%. Eksperci uważają, że obniżka cen nie odwróci negatywnego trendu sprzedaży tej marki. W lipcu tego roku jej sprzedaż spadła aż o 12%. Jest to największy spadek od ponad dekady.

Co prawda, w ostatnich miesiącach wyniki poprawiły się z powodu kończącego się programu dotacji i klientów, którzy chcieli się w ostatniej chwili na ten program załapać. Po jego zamknięciu, nawet przy obniżonych cenach samochodów eksperci przewidują jednak kolejne problemy ze sprzedażą nowych aut.

W dłuższej perspektywie to nie rozwiązuje problemu z konkurencją tańszych chińskich samochodów i realiów globalnego rynku samochodów elektrycznych. Tesla potrzebuje modelu w cenie poniżej 30 tysięcy dolarów. twierdzi Shawn Campbell, analityk i doradca w firmie inwestycyjnej Camelthorn Investments.