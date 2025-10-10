Prokuratura Europejska bada wyłudzenia w programie Czyste Powietrze
Czyste powietrze to program, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie środków na wymianę ogrzewania na ekologiczne, a także termomodernizację budynków i instalację fotowoltaiki. Okazuje się, że dochodziło do pewnych nieprawidłowości.
Mowa tu o potencjalnych wyłudzeniach środków z programu, których miała dopuścić się pewna spółka z województwa zachodnio-pomorskiego w latach 2022 do 2024 włącznie. Zdaniem śledczych jej działania miały polegać na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do możliwości wykonania inwestycji, co miało się przełożyć na wyłudzenie kilkudziesięciu milionów złotych. Mowa tu jest o ponad setce poszkodowanych z różnych części kraju.
Przejęcie śledztwa przez Prokuraturę Europejską
Początkowo śledztwo było prowadzone przez 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Jednak fakt, że część z potencjalnie wyłudzonych środków pochodzi ze środków unijnych, to sprawa trafiła pod nadzór Prokuratury Europejskiej. Warto także podkreślić, że żadne oficjalne źródła nie podają informacji dotyczącej tego w sprawie jakiej spółki toczy się śledztwo.