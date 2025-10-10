Prokuratura Europejska bada wyłudzenia w programie Czyste Powietrze

Mowa tu o potencjalnych wyłudzeniach środków z programu, których miała dopuścić się pewna spółka z województwa zachodnio-pomorskiego w latach 2022 do 2024 włącznie. Zdaniem śledczych jej działania miały polegać na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do możliwości wykonania inwestycji, co miało się przełożyć na wyłudzenie kilkudziesięciu milionów złotych. Mowa tu jest o ponad setce poszkodowanych z różnych części kraju.