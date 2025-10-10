Wiadomości

Prokuratura Europejska bada wyłudzenia w programie Czyste Powietrze

Czyste powietrze to program, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie środków na wymianę ogrzewania na ekologiczne, a także termomodernizację budynków i instalację fotowoltaiki. Okazuje się, że dochodziło do pewnych nieprawidłowości.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:53
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Prokuratura Europejska bada wyłudzenia w programie Czyste Powietrze

Mowa tu o potencjalnych wyłudzeniach środków z programu, których miała dopuścić się pewna spółka z województwa zachodnio-pomorskiego w latach 2022 do 2024 włącznie. Zdaniem śledczych jej działania miały polegać na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do możliwości wykonania inwestycji, co miało się przełożyć na wyłudzenie kilkudziesięciu milionów złotych. Mowa tu jest o ponad setce poszkodowanych z różnych części kraju. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Przejęcie śledztwa przez Prokuraturę Europejską

Początkowo śledztwo było prowadzone przez 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Jednak fakt, że część z potencjalnie wyłudzonych środków pochodzi ze środków unijnych, to sprawa trafiła pod nadzór Prokuratury Europejskiej. Warto także podkreślić, że żadne oficjalne źródła nie podają informacji dotyczącej tego w sprawie jakiej spółki toczy się śledztwo. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze HISENSE Fresh Air QJ25XJ3AG AS25XJ3EW 2.5 KW z usługą montażu
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze HISENSE Fresh Air QJ25XJ3AG AS25XJ3EW 2.5 KW z usługą montażu
-500 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499.99 zł
Klimatyzator Split, Pompa ciepłe powietrze BOSCH Climate CL7000I 41 E z usługą montażu
Klimatyzator Split, Pompa ciepłe powietrze BOSCH Climate CL7000I 41 E z usługą montażu
0 zł
6999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999.99 zł
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze WHIRLPOOL SPICR318WFI z usługą montażu
Klimatyzator Split, Pompa ciepła powietrze - powietrze WHIRLPOOL SPICR318WFI z usługą montażu
0 zł
5199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5199.99 zł
Advertisement
Image
telepolis
wyłudzenia Czyste Powietrze
Zródła zdjęć: alexgo.photography / shutterstock
Źródła tekstu: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie / gov.pl., Gram w Zielone