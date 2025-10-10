T-Mobile idzie na wojnę. Chce zabić znienawidzoną technologię

T-Mobile ruszył właśnie z nową, dużą kampanią skierowaną do małych i średnich firm. Jej głównym celem nie jest jednak tylko zaprezentowanie nowej oferty. Operator postanowił głośno powiedzieć "dość" i uderzyć w jedną z najbardziej irytujących praktyk na rynku – zastępowanie ludzi przez automatyczne boty na infoliniach.

Magentowa firma stawia wszystko na jedną kartę: ludzkie podejście i bezpośredni kontakt z ekspertem. To jasny sygnał dla całego rynku, że w biznesie nie ma miejsca na tracenie czasu na rozmowy z maszyną.

Prawdziwe partnerstwo zamiast automatu

Głównym motywem nowej kampanii T-Mobile jest podkreślenie, jak ważna w relacjach biznesowych jest rozmowa z drugim człowiekiem. Operator zapewnia, że jego klienci biznesowi, dzwoniąc na infolinię, nie trafią na bota, a od razu połączą się ze specjalistą, który zna się na rzeczy.

Prawdziwe partnerstwo zaczyna się od rozmowy – z człowiekiem, nie z botem. Dlatego nasi klienci biznesowi mają bezpośredni kontakt z ekspertami, którzy rozumieją ich potrzeby i wspierają rozwój ich firm. Nowa kampania to wyraz tego podejścia. Łukasz Rosłaniec, Dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, T-Mobile Polska

T-Mobile chce pokazać, że za słowami idą też konkretne działania i oferty skrojone pod potrzeby małych i średnich firm. W ramach kampanii operator promuje dwa produkty: