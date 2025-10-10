Kto ma najszybszy internet mobilny? Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

Internet mobilny 5G

Ranking 5G bazuje na 167 tys. testów 5G, co stanowi ok. 22% wszystkich testów mobilnych, wykonanych w aplikacjach dla Androida i iOS. W trzecim kwartale średnia prędkość internetu w tej technologii w Polsce wyniosła 242 Mb/s, co oznacza po raz pierwszy stabilizacje w porównaniu z poprzednim kwartałem (239 Mb/s) i wzrost o 32% rok do roku (184 Mb/s). Średnia szybkość wysyłania danych wzrosła do 30 Mb/s, a opóźnienia utrzymały się na stabilnym poziomie 23 ms.

Dalsza część tekstu pod wideo

Stabilizacja prędkości jest prawdopodobnie konsekwencją rozpoczęcia równoległej do trwającego rolloutu 3,6 GHz budowy zasięgu nowego pasma 700 MHz, które ma mniejszą pojemność – komentuje SpeedTest.pl.

Jak zauważa SpeedTest.pl, w kategorii 5G operatorzy Orange i T-Mobile od dłuższego czasu prowadzą wyrównaną rywalizację, wymieniając się pierwszym miejscem. Po pierwszych dwóch kwartałach 2025 roku, w których zwyciężał Orange, w III kwartale 2025 roku nastąpiła zmiana lidera na T-Mobile (311 Mb/s), przed Orange (302 Mb/s). Od początku roku różnica między operatorami jest minimalna i wynosi zaledwie 1 Mb/s (300 Mb/s dla Orange i 299 Mb/s dla T-Mobile). Kolejny w tabeli Play osiągnął już znacznie słabszy średni wynik 214 Mb/s, a stawkę zamyka Plus z rezultatem 113 Mb/s.

Pokaż więcej

Internet mobilny 3G, 4G LTE i 5G

Ranking mobilny – obejmujący testy w technologiach mobilnych 3G, 4G LTE i 5G – bazuje na 833 tys. pomiarów w aplikacjach mobilnych. Średnia prędkość internetu w tej kategorii w III kwartale przyrosła o 5% (90 vs. 86 Mb/s) i jest kontynuacją stabilnego trendu. Średnia prędkość wysyłania danych dla kategorii wyniosła 15,5 Mb/s, a ping 28 ms pozostając na podobnych poziomach jak w poprzednim okresie.

Dostawcą najszybszego internetu mobilnego w Polsce był T-Mobile z prędkością pobierania na poziomie 119 Mb/s, po raz siódmy z rzędu wygrywając zestawienie i wyprzedzając Orange (103 Mb/s) i Play (84 Mb/s). T-Mobile ex aequo z Play dostarczał również najszybszy upload (17 Mb/s) oraz najniższe opóźnienie – 24 ms.

Pokaż więcej