Wiadomości

Kto ma najszybszy internet mobilny? Nowy ranking nie pozostawia złudzeń

SpeedTest.pl podał najnowsze statystyki szybkości internetu mobilnego – za trzeci kwartał  2025 roku. W tym okresie pierwsze miejsce na podium rankingu w kategorii internetu 5G zajął T-Mobile. A w kategorii łączonej? Również magentowy operator.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:11
0
Internet mobilny 5G

Ranking 5G bazuje na 167 tys. testów 5G, co stanowi ok. 22% wszystkich testów mobilnych, wykonanych w aplikacjach dla Androida i iOS. W trzecim kwartale średnia prędkość internetu w tej technologii w Polsce wyniosła 242 Mb/s, co oznacza po raz pierwszy stabilizacje w porównaniu z poprzednim kwartałem (239 Mb/s) i wzrost o 32% rok do roku (184 Mb/s). Średnia szybkość wysyłania danych wzrosła do 30 Mb/s, a opóźnienia utrzymały się na stabilnym poziomie 23 ms.

Stabilizacja prędkości jest prawdopodobnie konsekwencją rozpoczęcia równoległej do trwającego rolloutu 3,6 GHz budowy zasięgu nowego pasma 700 MHz, które ma mniejszą pojemność

– komentuje SpeedTest.pl.

Jak zauważa SpeedTest.pl, w kategorii 5G operatorzy Orange i T-Mobile od dłuższego czasu prowadzą wyrównaną rywalizację, wymieniając się pierwszym miejscem. Po pierwszych dwóch kwartałach 2025 roku, w których zwyciężał Orange, w III kwartale 2025 roku nastąpiła zmiana lidera na T-Mobile (311 Mb/s), przed Orange (302 Mb/s). Od początku roku różnica między operatorami jest minimalna i wynosi zaledwie 1 Mb/s (300 Mb/s dla Orange i 299 Mb/s dla T-Mobile). Kolejny w tabeli Play osiągnął już znacznie słabszy średni wynik 214 Mb/s, a stawkę zamyka Plus z rezultatem 113 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 311 31 20 40 tys.
Orange 302 34 22 46 tys.
Play 214 32 24 49 tys.
Plus 113 19 27 31 tys.
Internet mobilny 3G, 4G LTE i 5G

Ranking mobilny – obejmujący testy w technologiach mobilnych 3G, 4G LTE i 5G – bazuje na 833 tys. pomiarów w aplikacjach mobilnych. Średnia prędkość internetu w tej kategorii w III kwartale przyrosła o 5% (90 vs. 86 Mb/s) i jest kontynuacją stabilnego trendu. Średnia prędkość wysyłania danych dla kategorii wyniosła 15,5 Mb/s, a ping 28 ms pozostając na podobnych poziomach jak w poprzednim okresie.

Dostawcą najszybszego internetu mobilnego w Polsce był T-Mobile z prędkością pobierania na poziomie 119 Mb/s, po raz siódmy z rzędu wygrywając zestawienie i wyprzedzając Orange (103 Mb/s) i Play (84 Mb/s). T-Mobile ex aequo z Play dostarczał również najszybszy upload (17 Mb/s) oraz najniższe opóźnienie – 24 ms.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile 119 17 24 175 tys.
Orange 103 16 26 219 tys.
Play 84 17 29 278 tys.
Plus 52 11 35 160 tys.
Zdecydowanie mniejszą przewagę ma T-Mobile w przypadku szybkości sieci tylko w technologii LTE (63 Mb/s), przed Play (57 Mb/s), Orange (53 Mb/s) i Plusem (39 Mb/s).

telepolis
T-Mobile orange play plus szybkość internetu szybkość internetu mobilnego SpeedTest.pl najszybszy internet
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: SpeedTest.pl