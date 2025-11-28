Virgin Mobile sypnął gigabajtami. Zmiany od Nowego Roku

Niższe ceny w Virgin Mobile

Początek roku to w telekomunikacji tradycyjny czas korekt cenników roamingowych. Virgin Mobile, działający w ramach grupy Play, opublikował na swojej stronie komunikat dotyczący zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. To dobre wieści dla wszystkich, którzy planują zimowe wyjazdy na narty czy wakacyjne podróże po Strefie Euro.

Operator oficjalnie obniża stawki za transmisję danych. Jeśli zdarzy Ci się wykorzystać cały dostępny pakiet w roamingu, zapłacisz mniej niż dotychczas. Nowa stawka po przekroczeniu limitu wyniesie 0,0056832 zł za 1 MB. W przeliczeniu daje to kwotę 5,82 zł za każdy dodatkowy gigabajt danych, czyli podobnie jak w innych telekomach. To zmiana na plus, która wynika bezpośrednio z unijnych regulacji i polityki uczciwego korzystania.

Więcej Internetu w pakiecie

Niższe stawki hurtowe oznaczają automatycznie wyższe limity darmowych gigabajtów do wykorzystania za granicą. Virgin Mobile przeliczył pakiety dla wszystkich swoich taryf i w każdym przypadku limity poszły w górę.

Dla przykładu, użytkownicy taryfy #GIGACZAD otrzymają do dyspozycji 12,14 GB Internetu w roamingu UE. W najwyższym planie #GIGAWYPAS oraz VIRGIN MOBILE L limit wyniesie teraz 13,88 GB. Zmiany odczują też posiadacze mniejszych pakietów. W popularnym planie VIRGIN MOBILE S paczka danych urośnie do 6,94 GB. To spora ilość danych, która spokojnie wystarczy na nawigację, media społecznościowe i kontakt z bliskimi podczas typowego urlopu.

1 stycznia Ukraina i Mołdawia zostaną przyjęte do Strefy Euro. Od tego dnia zasady roamingu UE, czyli tzw. "Roam Like At Home", obejmą również te kraje. To efekt decyzji Rady UE i zawartych porozumień stowarzyszeniowych.

Wielka Brytania wciąż na starych zasadach

Wiele osób zastanawia się też, co z Wielką Brytanią po Brexicie. Tutaj operator zdecydował się na przedłużenie obecnej promocji. Specjalne warunki dla Wielkiej Brytanii i Gibraltaru będą obowiązywać aż do 31 grudnia 2026 roku.

Oznacza to, że połączenia do tych krajów są rozliczane tak samo, jak do krajów Strefy Euro. Jeśli chodzi o ceny w roamingu, minuta połączenia kosztuje tam 0,79 zł, a za 1 GB transmisji danych zapłacimy 59 zł. Promocja ta dotyczy klientów, którzy podpisali umowy po 1 stycznia 2021 roku w ramach następujących taryf:

#ChcęWszystko,

TakJakLubię2,

VIRGIN MOBILE S,

VIRGIN MOBILE M,

VIRGIN MOBILE L.

Wszystkie opisane zmiany są korzystne dla klientów i obniżają koszty usług. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nowy cennik nie przypadnie Ci do gustu, masz prawo wypowiedzieć umowę do dnia wejścia zmian w życie. Pamiętaj jednak, że jeśli zerwiesz kontrakt terminowy, operator może naliczyć odszkodowanie.