Plus zmienia zasady. Więcej Internetu i nowe stawki

Plus opublikował serię komunikatów, które powinny ucieszyć większość klientów tej sieci. Na ich efekty poczekamy do Nowego Roku. Wszystkie nowe stawki i regulacje zaczną obowiązywać równo z początkiem 2026 roku. Zmiany są podyktowane nowymi regulacjami unijnymi oraz decyzjami biznesowymi operatora.

Niższe stawki i więcej GB w roamingu UE

W przyszłym roku będą obowiązywać niższe stawki za transmisję danych w ramach roamingu UE. Teraz to będzie 5,82 zł za 1 GB. Dotyczy to opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania (FUP) oraz po wyczerpaniu limitu w ramach posiadanej taryfy. Mniej zapłacimy również za MMS-y w ramach FUP - ich cena spadnie do 0,05 zł za 10 wysłanych wiadomości.

Jednocześnie wzrosną limity danych w roamingu UE. Od 1 stycznia otrzymamy 0,34 GB za każde 1 zł płaconego abonamentu lub opłaty za pakiet transmisji danych.

Ukraina i Mołdawia wchodzą do strefy unijnej

Największą nowością jest zmiana statusu Ukrainy i Mołdawii w cennikach roamingowych. Od 1 stycznia kraje te zostaną objęte tak zwanym "Roamingiem Regulowanym". Oznacza to, że będą traktowane na takich samych zasadach jak państwa Unii Europejskiej, Norwegia czy Islandia. To ogromne ułatwienie dla podróżujących na Wschód.

Taniej do Ukrainy w Plusie na kartę

W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2026 roku w Plusie na kartę będą obowiązywały następujące stawki za minutę połaczenia międzynarodowego z Polski do Ukrainy:

w taryfach Prosto na Kartę, Plus Elastyczna na kartę, Nowy Plush: 0,19 zł na numery komórkowe i 0,79 zł na numery stacjonarne ,

i , w taryfach Giga Plus i Maxi Plush: 0,99 na numery komórkowe i stacjonarne.

Opłaty naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund.

Plus nie zapomniał o Wielkiej Brytanii

Plus poinformował również, że okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2026 roku będą obowiązywały podane w tabelach poniżej opłaty za połączenia do Wielkiej Brytanii i Giblartatu oraz usługi w ramach roamingu międzynarodowego w tych lokalizacjach. Dotyczy to umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych/umów o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, zawartych lub przedłużonych od dnia 24 grudnia 2021 roku.

Usługa Opłata połączenia międzynarodowe głosowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru jak za połączenie międzynarodowe

głosowe z Polski do krajów Unii

Europejskiej zgodnie z Cennikiem

obowiązującym abonenta połączenia głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,29 zł/min (sekundowo) połączenia głosowe odebrane w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,29 zł/min (sekundowo) wysyłane SMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,23 zł/szt. wysyłane MMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,23 zł/za każde rozpoczęte 100 KB odbierane wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,23 zł/za każde rozpoczęte 100 KB transmisja danych w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 59 zł/GB (rozliczane co 1 KB) Pokaż więcej

Usługa Opłata Cennik

Taryfy Mix X Cenniki: Giga Plus,

Maxi Plush,

Prosto na Kartę,

Plus Elastyczna

na kartę,

Nowy Plush,

Dla przenoszących

numer do Polkomtela połączenia międzynarodowe głosowe z Polski do Wielkiej Brytanii i Gibraltaru jak za połączenie międzynarodowe głosowe

z Polski do krajów Unii Europejskiej zgodnie

z Cennikiem obowiązującym abonenta połączenia głosowe wykonane w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/min.

(sekundowo) 0,99 zł/min (sekundowo) połączenia głosowe odebrane w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/min.

(sekundowo) 0,99 zł/min (sekundowo). wysyłane SMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/szt. 0,99 zł/szt. wysyłane MMS w roamingu międzynarodowym:

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Polski,

- z Wielkiej Brytanii/Gibraltaru do Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/szt. 0,99 zł/ za każde

rozpoczęte 100 KB odbierane wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 0,35 zł/szt. 0,99 zł/ za każde

rozpoczęte 100 KB transmisja danych w roamingu międzynarodowym na terenie Wielkiej Brytanii/Gibraltaru 99 zł/GB (rozliczane co 100 KB) Pokaż więcej

Powyższe opłaty nie dotyczą połączeń międzynarodowych do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych ani połączeń w roamingu międzynarodowym do sieci satelitarnych, morskich i samolotowych oraz usług z dodatkowym świadczeniem, numerów specjalnych, międzynarodowych numerów konferencyjnych, przekierowań połączeń i infolinii.