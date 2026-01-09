Wiadomości

Revolut Mobile u Polaków będzie miał pod górkę. Brakuje ważnych usług

Revolut z głośnym hukiem ogłosił w grudniu start swoich planów mobilnych, rozpoczynając w Polsce działalność jako operator MVNO. Choć oferta kusi kilkoma mocnymi atutami, zabrakło jednej z ważnych funkcji, cenionej przez Polaków – Wi-Fi Calling. Co gorsza, poza Polską i strefą EOG telefon po prostu zamilknie.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:17
1
Użytkownicy, którzy skusili się na ofertę Revolut Mobile i planują podróże poza Europę, mogą zostać niemile zaskoczeni. Operator potwierdził w odpowiedzi na reklamację jednego z klientów, że w polskich planach tej usługi nie uświadczymy funkcji Wi-Fi Calling. 

Revolut Mobile bez Wi-Fi Calling

Revolut Mobile, wprowadzając swoje plany mobilne z eSIM, obiecywał rewolucję w dostępie do usług telefonii. Jednak jak wynika z najnowszych doniesień GSM Online, oferta ta ma istotne ograniczenia, o których klienci dowiadują się często dopiero po fakcie – na przykład będąc już na drugim końcu świata.

Sprawa wypłynęła po tym, jak Revolut odrzucił reklamację jednego z polskich użytkowników. Klient poskarżył się na brak możliwości wykonywania połączeń przez Wi-Fi (Wi-Fi Calling) podczas pobytu poza Europą. Swoją decyzję o przeniesieniu numeru argumentował komunikatami marketingowymi partnera technologicznego usługi – firmy 1GLOBAL. W materiałach tych pojawiały się hasła o światowym Wi-Fi Calling (worldwide Wi-Fi Calling) jako jednej z najważniejszych funkcji.

Revolut w odpowiedzi na zgłoszenie postawił sprawę jasno: Wi-Fi Calling nie jest standardową funkcją Revolut Mobile w Polsce. Fintech podkreśla, że taka opcja nie figuruje w żadnych oficjalnych materiałach promocyjnych aplikacji ani w warunkach świadczenia usług, które użytkownik akceptuje.

Co z obietnicami partnera? Revolut tłumaczy, że deklaracje 1GLOBAL dotyczące globalnego Wi-Fi Calling dotyczyły możliwości platformy technologicznej firmy, ale nie konkretnej oferty skrojonej dla klientów Revoluta.

Revolut Mobile – pełen roaming tylko w strefie EOG

To jednak nie koniec złych wiadomości dla podróżników. Z korespondencji reklamacyjnej wynika, że plany Revolut Mobile mają charakter lokalny. Co to dokładnie znaczy? Że obejmują one nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce oraz roaming w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W praktyce oznacza to, że po wyjeździe poza strefę EOG usługi głosowe, SMS oraz transmisja danych na głównym numerze przestają działać. Zazwyczaj w takich sytuacjach ratunkiem jest właśnie Wi-Fi Calling, który pozwala utrzymać łączność głosową na przykład po podpięciu do hotelowego Wi-Fi.

Rozwiązaniem sugerowanym przez firmę jest zakup dodatkowego pakietu danych eSIM na dany kraj, co zapewni dostęp do internetu. Należy jednak pamiętać, że taki pakiet nie przywróci działania rozmów i SMS-ów na naszym numerze telefonu.

eSIM roaming Wi-Fi Calling Revolut 1GLOBAL Revolut Mobile
Zródła zdjęć: Revolut
Źródła tekstu: GSM Online