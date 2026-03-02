Vectra z ofertą na wiosnę. Światłowód, telewizja i streaming w nowej cenie
Vectra wprowadza nowy pakiet łączący internet światłowodowy do 300 Mb/s, telewizję z 73 kanałami oraz dostęp do jednej z platform streamingowych: Netflix, Disney+, HBO Max lub CANAL+.
„Królewska oferta”, bo tak się nazywa nowa propozycja operatora, dostępna jest w cenie od 89,99 zł miesięcznie i skierowana została do klientów poszukujących kompleksowych rozwiązań, łączących w jednym pakiecie różne usługi.
Oferta obejmuje internet do 300 Mb/s, Pakiet Srebrny z 73 kanałami oraz możliwość wyboru jednego serwisu streamingowego. Klienci mogą zdecydować się na Netflix w pakiecie Podstawowym, Disney+ w pakiecie Standard, HBO Max w pakiecie Standardowym lub CANAL+ Seriale i Filmy. Całość dostępna jest w cenie 89,99 zł miesięcznie, przy 23-miesięcznym okresie zobowiązania. Oferta obejmuje również warianty z wyższymi prędkościami internetu oraz bogatszymi pakietami telewizyjnymi do wyboru.
Dla obecnych klientów rabat
Operator przygotował także specjalną propozycję dla obecnych klientów. Przy zakupie dwóch serwisów streamingowych w pakiecie można zaoszczędzić 10 zł miesięcznie w porównaniu do ceny usług nabywanych oddzielnie. Do wyboru są zestawy:
- CANAL+ Seriale i Filmy z Netflixem w pakiecie Podstawowym za 52,99 zł miesięcznie,
- Netflix w pakiecie Podstawowym z Disney+ w pakiecie Standard w cenie 57,99 zł,
- Netflix w pakiecie Podstawowym z HBO Max w planie Standardowym za 62,99 zł,
- Disney+ w planie Standardowym z HBO Max w pakiecie Standardowym za 64,99 zł.
Oferta obowiązuje od 2 marca do końca kwietnia 2026 roku. Szczegóły oferty dostępne są na stronie: https://www.vectra.pl/oferta-internet-telewizja-premium.