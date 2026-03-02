Orange rozpoczyna marzec grubą paczką GB. Jest jeden warunek

Rozpoczął się nowy miesiąc i nie czekając do pierwszej środy (która wcześniej oznaczała start karcianych promocji) Orange już dziś daje kolejny prezent dla użytkowników oferty na kartę. W marcu to solidna paczka 30 GB.

Odbierz 30 GB – jest haczyk

Niestety, jak to często bywa w karcianych promocjach Orange, jest haczyk, a paczki nie dostaniemy ot tak, tylko zaglądając do aplikacji. Najpierw trzeba doładować swoje konto.

Tym razem mechanizm promocji jest następujący. Doładowujecie się za minimum 15 zł w aplikacji Mój Orange lub przez stronę www.doladowania.orange.pl. Otrzymujecie od nas SMS-em kod rabatowy, który może wykorzystać przez 31 dni od jego otrzymania – wyjaśnia zasady Orange.

W kolejnym kroku trzeba wysłać kod rabatowy na bezpłatny numer 816, co zwiększy stan konta o 30 GB, z których będzie można korzystać przez 30 dni. Dobrą wiadomością jest to, że gigabajty z promocji będą schodziły w pierwszej kolejności.

Z kodu może skorzystać tylko klient, który go otrzyma i tylko jeden raz. Promocja potrwa do 31 marca.

Orange przedłuża promocję z 9900 GB przez rok

Jednocześnie Orange przygotował jeszcze inną okazję dla swoich klientów. Od początku marca użytkownicy na kartę nadal mogą korzystać z promocji na start „0 zł + 9900 GB przez rok”. Żeby dostać tyle dobra, trzeba wybrać cykliczną ofertę z usługą Bez limitu do wszystkich. Oznacza to opłatę 0 zł za pierwszy miesiąc i w kolejnych 35 zł, a do tego 9900 GB do wykorzystania przez cały rok:

12 x 25 GB z usługi Bez limitu = 300 GB,

Bonus 12 x 800 GB ekstra = 9600 GB.

Orange przedłużył promocję do 31 sierpnia 2026 r. i można z niej skorzystać na wszystkich starterach. Na wybranych operator włącza ją automatycznie – wystarczy wsadzić kartę SIM do telefonu. Na niektórych starterach trzeba ją jednak włączyć bezpłatnym SMS-em o treści START pod 811.