Polak kupił robota za 99 tysięcy złotych i zrobił z niego alkoholika

Tak przynajmniej można wnioskować z filmu, który na Instagramie umieścił użytkownik podpisujący się jako @edwardwarchocki. Jego sposób na biznes wydaje się prosty: z zaawansowanego, kosztującego 99 tysięcy złotych robota stworzył aspirującego patoinfluencera.

Unitree G1 jako alkoholik Poniżej możecie zobaczyć, jak we wsi Rataje robot wraca ze sklepu z piwem w ręku i markuje jego picie na przejściu dla pieszych. Kierowcę, który go przepuścił na pasach, aż wmurowało, ponieważ jeszcze długo po tym nie ruszył.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez @edwardwarchocki

Maszyna, którą widzicie na nagraniu to Unitree G1. Jest to 132-centymetrowy i 35-kilogramowy robot humanoidalny, który jest w stanie podnosić do 2 kg, oraz działa na jednym ładowaniu do 2 godzin. Dodatkowo odbiera otoczenie przy pomocy kamery głębi i systemu 3D LiDAR.

Jest to stosunkowo tania jak na swój poziom zaawansowania, jednostka robotyczna zaprojektowana do rozwijania projektów AI w robotyce. Oferuje on 23 stopnie swobody, dzięki czemu jest w stanie wykonać naprawdę wiele zadań, chociaż oczywiście niezwykle mu daleko do ludzkiej sprawności, ponieważ nasze ciała mają ich ponad 200.