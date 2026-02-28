Polak kupił robota za 99 tysięcy złotych i zrobił z niego alkoholika
Wiele osób od kilku lat obawiają się AI, które może zastąpić ich w pracy. Okazuje się jednak, że nawet niepracujące osoby z marginesu społecznego nie mogą spać spokojnie, gdyż AI i roboty czyhają nawet na ich funkcje.
Tak przynajmniej można wnioskować z filmu, który na Instagramie umieścił użytkownik podpisujący się jako @edwardwarchocki. Jego sposób na biznes wydaje się prosty: z zaawansowanego, kosztującego 99 tysięcy złotych robota stworzył aspirującego patoinfluencera.
Unitree G1 jako alkoholik
Poniżej możecie zobaczyć, jak we wsi Rataje robot wraca ze sklepu z piwem w ręku i markuje jego picie na przejściu dla pieszych. Kierowcę, który go przepuścił na pasach, aż wmurowało, ponieważ jeszcze długo po tym nie ruszył.
Maszyna, którą widzicie na nagraniu to Unitree G1. Jest to 132-centymetrowy i 35-kilogramowy robot humanoidalny, który jest w stanie podnosić do 2 kg, oraz działa na jednym ładowaniu do 2 godzin. Dodatkowo odbiera otoczenie przy pomocy kamery głębi i systemu 3D LiDAR.
Jest to stosunkowo tania jak na swój poziom zaawansowania, jednostka robotyczna zaprojektowana do rozwijania projektów AI w robotyce. Oferuje on 23 stopnie swobody, dzięki czemu jest w stanie wykonać naprawdę wiele zadań, chociaż oczywiście niezwykle mu daleko do ludzkiej sprawności, ponieważ nasze ciała mają ich ponad 200.
Nagranie to pokazuje, że jednostka ta niekoniecznie musi być wykorzystywana jedynie do celów edukacyjnych. Tak naprawdę to jest najlepszy moment na uczynienie z robota internetowej sławy. Za kilka lat mogą one całkowicie spowszednieć w tej roli.