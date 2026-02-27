Orange ogłasza podwyżkę abonamentu. Sprawdź, kogo dotyczy

Zmiany dla umów na czas nieokreślony

O tym już pisaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL, ale warto przypomnieć. Tym bardziej, że pomarańczowy operator opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie. Wynika z niego, że już 1 kwietnia 2026 roku wejdzie w życie podwyżka obejmująca zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zmiana dotyczy jednak wyłącznie osób posiadających umowy na czas nieokreślony. Nowe stawki obejmą plany taryfowe oraz warianty prędkości Internetu.

Orange Polska podaje, że wysłał już powiadomienia do klientów, których to dotyczy. Wiadomości dotarły do abonentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Firma zachowała wymagany przepisami miesięczny okres wyprzedzenia. Wyższe opłaty pojawią się na rachunkach wystawionych od początku kwietnia.

Powodem wskaźnik inflacji GUS

Wzrost opłat wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. 15 stycznia 2026 roku Prezes GUS podał wskaźnik cen towarów i usług. Wyniósł on 103,6 za ubiegły rok. Ceny w skali kraju wzrosły o 3,6 procent.

Operator zastosował odpowiednie zapisy w umowach. Dokumenty te pozwalają na zmianę cennika do 6 miesięcy od publikacji danych GUS. Podstawą jest przekroczenie progu wzrostu cen o 3,5 procent. Podwyżka wynosi dokładnie 3,6 procent i dotyczy kwoty bazowej. Pozostałe warunki umowy, w tym wszystkie udzielone zniżki oraz rabaty, nie ulegną zmianie.

Możliwość rozwiązania umowy

Klienci akceptujący zmiany nie muszą podejmować żadnych działań. Zmodyfikowany cennik zacznie obowiązywać automatycznie. Abonent ma prawo odrzucić nowe warunki. Może on wypowiedzieć umowę do 31 marca 2026 roku.