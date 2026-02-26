Wielka awaria w PKO BP. Bankowość mobilna i internetowa leży

Problemy zaczęły się po godzinie 15:00 i w zaledwie kilkadziesiąt minut zebrały ponad 3200 zgłoszeń, a licznik ten stale i bardzo szybko rośnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria IKO i iPKO

Jako że sam jestem klientem banku, to postanowiłem to sprawdzić. Nie zauważyłem problemów i normalnie mogłem zalogować się do aplikacji. Jednak nie byłem w stanie wygenerować kodu BLIK.

Kiedy jednak chciałem sprawdzić, czy w serwisie iPKO również występuje ten problem, to okazało się, że nie mogę się do niego zalogować.

Następnie sprawdziłem ponownie aplikację mobilną IKO, jednak nie byłem już w stanie przy jej pomocy uzyskać dostępu do swojego konta.

Wysłaliśmy zapytanie do PKO BP odnośnie do tej awarii. Kiedy otrzymamy odpowiedź, to umieścimy ją w tym tekście.

Aktualizacja:

Biuro prasowe PKO BP przesłało redakcji Telepolis.pl następującą odpowiedź: