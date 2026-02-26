Wiadomości

Wielka awaria w PKO BP. Bankowość mobilna i internetowa leży

Klienci PKO BP masowo skarżą się na problemy z bankowością mobilną i aplikacją IKO. Problem jest dość poważny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:16
3
Problemy zaczęły się po godzinie 15:00 i w zaledwie kilkadziesiąt minut zebrały ponad 3200 zgłoszeń, a licznik ten stale i bardzo szybko rośnie.

Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00

Awaria IKO i iPKO

Jako że sam jestem klientem banku, to postanowiłem to sprawdzić. Nie zauważyłem problemów i normalnie mogłem zalogować się do aplikacji. Jednak nie byłem w stanie wygenerować kodu BLIK.

Kiedy jednak chciałem sprawdzić, czy w serwisie iPKO również występuje ten problem, to okazało się, że nie mogę się do niego zalogować.

Następnie sprawdziłem ponownie aplikację mobilną IKO, jednak nie byłem już w stanie przy jej pomocy uzyskać dostępu do swojego konta. 

Wysłaliśmy zapytanie do PKO BP odnośnie do tej awarii. Kiedy otrzymamy odpowiedź, to umieścimy ją w tym tekście. 

Aktualizacja:

Biuro prasowe PKO BP przesłało redakcji Telepolis.pl następującą odpowiedź:

występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Przepraszamy. Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności.

telepolis
bankowość PKO BP Awaria IKO Awaria iPKO
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne