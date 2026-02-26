Unia chce nam ogarnąć rachunki. Rząd nie jest zadowolony

Komisja Europejska chce obniżyć ceny energii elektrycznej. Szczegóły mają zostać omówione na marcowym szczycie przywódców UE. Jednak już teraz docierają do nas główna założenia. Komisja chce, aby państwa członkowskie obniżyły podatki, a przy tym część zobowiązań wzięły na siebie. Polski rząd nie jest z tego zadowolony i chce promować swoje pomysły.

Unia ogarnie nam rachunki?

Co ważne, Komisja Europejska pracuje nad zaleceniami dla państw członkowskich, ale nie mają być one dla nich wiążące. To jedynie sugestie, jak poradzić sobie z wysokimi cenami prądu. Wśród nich znajdują się: akcyza na poziomie 0 euro dla gospodarstw domowych oraz obniżenie podatku VAT na energię do 5 proc. Dla porównania w Polsce akcyza wynosi 5 zł za MWh, a VAT to aż 23 proc.

Dodatkowo Unia chce, aby państwa na siebie wzięły część zobowiązań, np. koszty budowy nowych mocy wytwórczych, które częściowo są finansowane przez odbiorców prądu. Komisja proponuje też, aby finanse na to wziąć z budżetów państw lub z podatku od paliw kopalnianych.

Państwa członkowskie powinny usunąć z rachunków za energię elektryczną opłaty, które służą finansowaniu wdrażania czystej energii, takiej jak energia odnawialna, energia jądrowa i kogeneracja. czytamy w projekcie zaleceń.

Takie propozycje nie podobają się polskiemu rządowi. Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej uważa, że w ten sposób Unia chce zrzucić odpowiedzialność z siebie i przerzucić ją na państwa członkowskie.

Za mało jest inicjatyw ze strony KE, mówiących o tym, co sama Bruksela może zaproponować, aby realnie obniżyć koszty, a nie przerzucać je na budżety krajów członkowskich. mówił Wrochna.