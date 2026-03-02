T-Mobile z zasięgiem satelitarnym w całej Europie

Zaskakujące ogłoszenie

Podczas targów Mobile World Congress na stoisku T-Mobile ogłoszona została ramowa współpraca Deutsche Telekom i amerykańskiej sieci satelitarnej Starlink. Zasięg obejmie całą Europę, dzięki czemu usługi komórkowe będą dostępne wszędzie tam, gdzie widać niebo.

Jest to kontynuacja udanej współpracy T-Mobile USA ze Starlinkiem. Łączność satelitarna nie będzie wymagała jakichś wymyślnych telefonów - obsługują ją już iPhone'y, flagowe Samsungi czy smartfony Google Pixel.

Jedno "ale"