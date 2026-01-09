Play tnie ceny smartfonów. Upolujesz je nawet o 50% taniej

Wyprzedaże smartfonów w Play to stały punkt programu, a dziś operator startuje z nową okazją na początek roku.

Play przekonuje, że jego nowa oferta to doskonała okazja, aby wymienić obecny telefon na najnowszy smartfon z technologią 5G. Klienci przenoszący swój numer do ofert abonamentowych PLAY S+, M, L oraz HOMEBOX mogą skorzystać z rabatów sięgających nawet 50% na wybrane modele 5G wybranych marek, takich jak Samsung, Motorola czy Xiaomi oraz dostępu do nielimitowanego Internetu w smartfonie w ofertach L i Homebox.

Dodatkowo, decydując się na jeden z promocyjnych smartfonów, można kupić go w wygodnych ratach 0%, bez dodatkowych kosztów i bez nadwyrężania domowego budżetu.

Smartfony 5G polecane przez Play w nowej ofercie:

Xiaomi 15T Pro za 1799 zł zamiast 3599 zł, dostępny tylko w ofercie L i Homebox,

za zamiast 3599 zł, dostępny tylko w ofercie L i Homebox, Samsung Galaxy S25 FE za 1499 zł zamiast 2999 zł,

za zamiast 2999 zł, Motorola Edge 60 Pro za 1199 zł zamiast 2399 zł, dostępny tylko w ofercie L i Homebox,

za zamiast 2399 zł, dostępny tylko w ofercie L i Homebox, Xiaomi Redmi Note 14 Pro za 599 zł zamiast 1199 zł,

za zamiast 1199 zł, Motorola Edge 50 Neo za 699 zł zamiast 1399 zł,

za zamiast 1399 zł, Samsung Galaxy A36 5G za 799 zł zamiast 1599 zł.

Operator zachęca, by dołączając do Play zainteresować się też pakietem Play360. To zbiór pożytecznych usług, który odpowiada na różne potrzeby w jednej korzystnej cenie. W jego skład wchodzi naprawa telefonu, możliwość korzystania z Nawigacji Play, dostęp do biblioteki z e-bookami i audiobookami czy priorytetowe połączenie z konsultantem.