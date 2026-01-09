Wiadomości

Play tnie ceny smartfonów. Upolujesz je nawet o 50% taniej

Play przygotował noworoczną ofertę na smartfony w obniżonych cenach. Wybrane modele można upolować nawet o połowę taniej, choć wiąże się to z przeniesieniem numeru i podpisaniem umowy z Play.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:38
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Play tnie ceny smartfonów. Upolujesz je nawet o 50% taniej

Wyprzedaże smartfonów w Play to stały punkt programu, a dziś operator startuje z nową okazją na początek roku. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Play przekonuje, że jego nowa oferta to doskonała okazja, aby wymienić obecny telefon na najnowszy smartfon z technologią 5G. Klienci przenoszący swój numer do ofert abonamentowych PLAY S+, M, L oraz HOMEBOX mogą skorzystać z rabatów sięgających nawet 50% na wybrane modele 5G wybranych marek, takich jak Samsung, Motorola czy Xiaomi oraz dostępu do nielimitowanego Internetu w smartfonie w ofertach L i Homebox.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka indukcyjna BELKIN BoostCharge WIZ029VFWH 15W Biały Qi2 MagSafe
Ładowarka indukcyjna BELKIN BoostCharge WIZ029VFWH 15W Biały Qi2 MagSafe
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Ładowarka sieciowa EVERACTIVE SC-450Q GaN 45W Biały
Ładowarka sieciowa EVERACTIVE SC-450Q GaN 45W Biały
0 zł
54.33 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.33 zł
Etui 3MK Frosty Guardx MagCase do Apple iPhone 17 Fioletowy
Etui 3MK Frosty Guardx MagCase do Apple iPhone 17 Fioletowy
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Advertisement

Dodatkowo, decydując się na jeden z promocyjnych smartfonów, można kupić go w wygodnych ratach 0%, bez dodatkowych kosztów i bez nadwyrężania domowego budżetu.

Smartfony 5G polecane przez Play w nowej ofercie:

  • Xiaomi 15T Pro za 1799 zł zamiast 3599 zł, dostępny tylko w ofercie L i Homebox,
  • Samsung Galaxy S25 FE za 1499 zł zamiast 2999 zł,
  • Motorola Edge 60 Pro za 1199 zł zamiast 2399 zł, dostępny tylko w ofercie L i Homebox, 
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro za 599 zł zamiast 1199 zł,
  • Motorola Edge 50 Neo za 699 zł zamiast 1399 zł, 
  • Samsung Galaxy A36 5G za 799 zł zamiast 1599 zł.

Operator zachęca, by dołączając do Play zainteresować się też pakietem Play360. To zbiór pożytecznych usług, który odpowiada na różne potrzeby w jednej korzystnej cenie. W jego skład wchodzi naprawa telefonu, możliwość korzystania z Nawigacji Play, dostęp do biblioteki z e-bookami i audiobookami czy priorytetowe połączenie z konsultantem.

Szczegóły noworocznej oferty Play dostępne są na stronie play.pl, pod numerem 813 813 813 oraz w salonach.

Image
telepolis
play Motorola Edge 50 Neo Redmi Note 14 Pro Xiaomi 15T Pro Galaxy A36 5G Motorola Edge 60 Pro Galaxy S25 FE Play wyprzedaż
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play