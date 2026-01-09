Tim Cook jest zmęczony. Apple mają czekać wielkie zmiany

Tak przynajmniej donosi The New York Times. Zdaniem serwisu Tim Cook ma twierdzić, że jest już zbyt zmęczony piastowaniem stanowiska i chce odpocząć. Tu warto podkreślić, że piastuje on stanowisko prezesa generalnego Apple od sierpnia 2011 roku, czyli już od niemal 15 lat. Wedle doniesień chce on po ustąpieniu ze stanowiska objąć stołek prezesa rady nadzorczej Apple.

Tim Cook ma odejść ze stanowiska CEO Apple

Oczywiście jego rezygnacja ze stanowiska oznacza, że ktoś będzie musiał je przejąć. Firma nie zamierza na to miejsce zatrudniać nikogo z zewnątrz. Zamiast tego Tim Cook ma mieć kilku potencjalnych kandytatów na swoje miejsce. Są to:

Craig Federighi, starszy wiceprezes ds. inżynierii oprogramowania w Apple

Eddy Cue, starszy wiceprezes ds. usług

Greg Joswiak, starszy wiceprezes ds. marketingu globalnego

Deirdre O'Brien, starsza wiceprezes ds. handlu detalicznego i zasobów ludzkich

John Ternus, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu w Apple

To właśnie ten ostatni ma być faworytem w wyścigu o stanowisko CEO. Pracuje on w dziale inżynierii sprzętu od 2001 roku, a od 2013 roku piastuje obecne stanowisko. To właśnie on nadzoruje projekty wszystkich urządzeń Apple oraz jest jedną z osób stojących za przejściem z procesorów Intela na własnościowe układy Apple w komputerach. Mowa więc o kimś, kto doskonale rozumie idee stojące za urządzeniami Apple w warstwie sprzętowej.