Wiadomości

Nocna awaria Netii. Internet padł po północy

Właśnie rozpoczęła się awaria Netii. Mimo późnej pory liczba zgłoszeń wystrzeliła nagle

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 00:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nocna awaria Netii. Internet padł po północy

Tuż po północy rozpoczęła się nocna awaria Netii. W kilkanaście minut liczba zgłoszeń przebiła 200 i to mimo późnej pory. Mimo to problemy nie wydają się dotyczyć całego kraju. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nocna awaria Netii

Mapa zgłoszeń na Downdetector nie należy do szczególnie dokładnych. Mimo to nie widać żadnych zgłoszeń z Lubelszczyzny. Co więcej, sam, mimo że jestem klientem Netii, nie zaobserwowałem żadnych problemów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK Archer AX55 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer AX55 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
269.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 269.99 zł
Router MERCUSYS Halo H80X 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
Router MERCUSYS Halo H80X 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
0 zł
329 zł - najniższa cena
Kup teraz 329 zł
Router ZTE MC889 5G Gniazdo SIM + Uchwyt do montażu na szybie Gecko Window Type
Router ZTE MC889 5G Gniazdo SIM + Uchwyt do montażu na szybie Gecko Window Type
0 zł
1249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249.99 zł
Advertisement
Nocna awaria Netii. Internet padł po północy

 

Wartym odnotowania jest fakt, że podczas pisania tekstu w zaledwie kilka minut wskaźnik przekroczył 300 zgłoszeń, mimo późnej pory. To pokazuje, że problem nie tylko istnieje, ale jest poważny. Oczywiście wysłaliśmy pytanie do Netii w tej sprawie, jednak ze względu na późną porę nie ma co oczekiwać, że odpowiedź pojawi się przed rozwiązaniem problemów. 

Image
telepolis
netia netia awaria
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, SpeedTest.pl, Downdetector