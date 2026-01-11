Nocna awaria Netii. Internet padł po północy
Właśnie rozpoczęła się awaria Netii. Mimo późnej pory liczba zgłoszeń wystrzeliła nagle
Tuż po północy rozpoczęła się nocna awaria Netii. W kilkanaście minut liczba zgłoszeń przebiła 200 i to mimo późnej pory. Mimo to problemy nie wydają się dotyczyć całego kraju.
Nocna awaria Netii
Mapa zgłoszeń na Downdetector nie należy do szczególnie dokładnych. Mimo to nie widać żadnych zgłoszeń z Lubelszczyzny. Co więcej, sam, mimo że jestem klientem Netii, nie zaobserwowałem żadnych problemów.
Wartym odnotowania jest fakt, że podczas pisania tekstu w zaledwie kilka minut wskaźnik przekroczył 300 zgłoszeń, mimo późnej pory. To pokazuje, że problem nie tylko istnieje, ale jest poważny. Oczywiście wysłaliśmy pytanie do Netii w tej sprawie, jednak ze względu na późną porę nie ma co oczekiwać, że odpowiedź pojawi się przed rozwiązaniem problemów.