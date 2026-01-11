Nocna awaria Netii. Internet padł po północy

Tuż po północy rozpoczęła się nocna awaria Netii. W kilkanaście minut liczba zgłoszeń przebiła 200 i to mimo późnej pory. Mimo to problemy nie wydają się dotyczyć całego kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nocna awaria Netii

Mapa zgłoszeń na Downdetector nie należy do szczególnie dokładnych. Mimo to nie widać żadnych zgłoszeń z Lubelszczyzny. Co więcej, sam, mimo że jestem klientem Netii, nie zaobserwowałem żadnych problemów.