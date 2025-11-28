Orange wyłączył 3G. Dziś 85% ruchu głosowego to VoLTE

W listopadzie Orange Polska wyłączył sieć 3G. Jej miejsce zastąpiła nowocześniejsza i szybsza generacja 4G (LTE), która oferuje wyższą jakość rozmów i internetu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sieć 3G działała w Orange od listopada 2005, więc była dostępna przez dwie dekady. Jak podkreśla operator, to pierwsza technologia, która umożliwiła przesyłanie danych z prędkościami już nie kb/s, a Mb/s.

Był to ogromny krok naprzód w porównaniu do wcześniejszej generacji 2G, która obsługiwała głównie rozmowy i SMS-y. „H+” w telefonie oznaczało, że mogliśmy korzystać z usług takich jak wideorozmowy, czy streaming muzyki i wideo. Choć trzeba było niekiedy cierpliwie przeczekać buforowanie – wspomina Orange na firmowym blogu.

Operator zwraca uwagę, że sieć 3G przyczyniła się do rozwoju smartfonów i aplikacji mobilnych. Szczyt transferu danych w sieci Orange 3G przypada na 2017 rok. W ruchu głosowym było to trochę później – w 2020 roku, co jest efektem pandemii.

Orange wyłączał sieć 3G od 2023

Orange ogłosił ostateczne wyłączenie sieci 3G we wrześniu 2023 r. Od tego czasu realizował swój plan etapami, uwalniają pasmo 900 MHz, ostatnie, na którym działał stary standard.

Proces objął niemal wszystkie stacje bazowe, co oznacza ponad 12 tysięcy nadajników w całej Polsce.

Pozostały nieliczne lokalizacje, na których – ze względów sieciowych oraz zasad koordynacji międzynarodowej – jeszcze przez jakiś czas utrzymamy działanie sieci 3G. Dotyczy to jednak zaledwie ok. 0,5% stacji – podaje Orange.

Miejsce 3G w paśmie 900 MHz zajęła sieć LTE. LTE oferuje znacznie wyższe prędkości transferu danych, gwarantuje również wyższą jakość połączeń głosowych w technologii VoLTE z możliwością równoległej transmisji danych. Można też skorzystać z dodatkowych usług jak np. połączenia wideo ViLTE (Video over LTE).

Z danych operatora wynika, że w ostatnich dwóch latach ruch w technologii VoLTE wzrósł w Orange o 25 punktów procentowych. Dziś stanowi ponad 85% całego ruchu głosowego w pomarańczowej sieci Orange.