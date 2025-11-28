Sprzęt

Smartfon 5G z 8 GB RAM i z NFC za 399 zł? Dziś kupisz budżetowca idealnego

W tytule nie dałem rady wymienić wszystkich licznych zalet tego urządzenia. Jak za 399 zł, to brzmi jak ideał.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:02
3
Telepolis.pl
Czy możesz sobie wyobrazić sytuację, w której wydajesz 399 złi masz smartfona na lata, któremu tak naprawdę niczego nie brakuje? Taka właśnie jest Motorola Moto G35. Czy jest jakiś haczyk? No cóż, normalnie smartfon ten kosztuje 599 zł, więc to promocja z okazji black friday. Tym samym musisz się pośpieszyć, bo wkrótce może zniknąć.

Motorola Moto G35 Tani z 5G, NFC, a i to nie wszystko

Motorola Moto G35

Jak już mówiłem, w tytule nie zmieściłem wszystkich zalet tego sprzętu. I tak mamy tu 6,72-calowy ekran Full HD o częstotliwości 120 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast układ Unisoc T760, którego wspiera 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie można także przejść obojętnie obok baterii 5000 mAh o ładowaniu z mocą do 20 W.

Nie zabrakło tu także NFC, 5G, a nawet wyjścia Jack 3.5 mm. Odporność na pył i kurz zapewnia zgodność z normą IP54. Dodatkowo smartfon ten jest wyposażony w podwójny aparat z głównym obiektywem 50 Mpix. A wszystko to za jedyne 399 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
