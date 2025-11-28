Amazon trzasnął drzwiami. Blokuje ChatGPT z jednego powodu

Asystenci zakupowi AI to znak naszych czasów

Zakupy online już od jakiegoś czasu wchodzą na wyższy poziom. W tym tygodniu do pomocy pojawili się dwaj agenci AI - ChatGPT Shopping Research oraz asystent zakupowy Perplexity. Wszystko po to, aby w tym wzmożonym czasie zakupowym, związanym z Black Friday, zająć się poszukiwaniem najlepszych okazji za nas.

I trzeba przyznać, że mogą wydawać się wielce przydatne - porównają ceny, sprawdzą recenzje i wybiorą za nas najlepsze opcje. My z kolei, możemy zająć się w tym czasie zupełnie czymś innym. Chociażby pracą i zarabianiem pieniędzy na te wszystkie zakupy.

Amazon wyprosił asystenta ChatGPT - nie wejdzie na stronę

Jednak Amazon zatrzasnął drzwi. Zablokował dla ChatGPT dostęp do swojej strony internetowej. Najwyraźniej, największy sprzedawca detaliczny na świecie, rozpoczął walkę o to, kto będzie decydował o tym, co widzimy i możemy kupić online. Jak donosi techradar.com, Amazon zaktualizował w tym tygodniu plik robots.txt, aby uniemożliwić agentom ChatGPT pobieranie danych z jego witryny. Oznacza to, że ChatGPT nie może odczytywać stron produktów Amazon - nie poda nam zatem cen, specyfikacji, ani opinii.