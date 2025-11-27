Unia szykuje nowy zakaz. Dostęp dopiero od 16. roku życia

Parlament Europejski przyjął raport wzywający Komisję Europejską do zaostrzenia ochrony nieletnich w internecie. Najważniejszym postulatem jest wprowadzenie w całej UE pułapu 16 lat jako minimalnego wieku, dającego dostęp do mediów społecznościowych, platform wideo oraz cyfrowych asystentów AI. Młodzież w wieku 13-16 lat mogłaby korzystać z tych platform wyłącznie za zgodą rodziców.

Dotyczy to więc nie tylko negatywnie postrzeganego TikToka czy YouTube albo Facebooka, ale także serwisów wideo jak Netflix, HBO Max czy Disney+, a także cyfrowych asystentów AI jak ChatGPT, Gemini czy Copilot.

Zakaz funkcji uzależniających

Za raportem głosowało 483 europosłów, przeciwko było 92, a 86 wstrzymało się od głosu. Jego autorzy dostrzegli także inne zagrożenia. Europosłowie chcą również wprowadzić zakaz najbardziej szkodliwych funkcji uzależniających nieletnich. Chodzi m.in. o nieskończone przewijanie w mediach społecznościowych, automatyczne odtwarzanie, funkcję odświeżania po pociągnięciu czy pętlę nagród. PE chce również zakazać reklam ukierunkowanych, marketingu influencerów, systemów rekomendacji opartych na zaangażowaniu oraz tzw. loot boxów i innych losowych funkcji w grach, takich jak waluty w aplikacjach, koła fortuny czy mechanizmy pay-to-progress.

Raport przewiduje również zakaz oferowania finansowych zachęt dziecięcym influencerom. Wszystkie te propozycje mają znaleźć się w planowanym akcie w sprawie sprawiedliwości cyfrowej (Digital Fairness Act). Strony internetowe, które nie dostosują się do unijnych przepisów, w tym do aktu o usługach cyfrowych (DSA), powinny według PE zostać zablokowane na terenie UE.