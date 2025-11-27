"Mamo, to mój nowy numer". Popularne oszustwo w nieco innej odsłonie

"Mamo, to mój nowy numer"

A wszystko zaczęło się od tego, że na komunikatorze WhatsApp 69-latka otrzymała wiadomość o następującej treści: "Mamo, telefon mi wpadł do toalety i nie działa. To mój nowy numer". Kobieta była święcie przekonana, że koresponduje z własnym synem i nie podejrzewając żadnego podstępu brnęła w rozmowę dalej.

69-latka przelewała pieniądze, tak jak prosił rzekomy syn. Tłumaczył wydatki tym, że jest w trakcie budowy domu i planuje zagraniczne wakacje. Pretekstów było sporo. Ale w końcu poprosił on o przelew, który opiewał na 12 tysięcy złotych i znacznie przekraczał limity transakcyjne kobiety. Aby go zrealizować, 69-latka postanowiła nawet osobiście udać się do banku, aby zwiększyć limity. W międzyczasie, fałszywy syn wyłudził od "matki" login oraz hasło dostępu do bankowości elektronicznej, a także danych do karty płatniczej. Nie było to trudne, bo kobieta ufała mu i wykonywała prośby. O tym, że padła ofiarą oszustwa dowiedziała się dopiero wtedy, gdy prawdziwy syn skontaktował się z nią ze swojego dotychczasowego numeru.