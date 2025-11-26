Ten dokument zmienił świat. Teraz jest wart miliony dolarów

Ile iPadów Pro można kupić za jeden stary dokument? Całkiem sporo. Mowa o papierze, od którego wszystko się zaczęło. Oryginalna umowa powołująca do życia Apple Computer Company trafi wkrótce pod młotek.

Święty Graal fanów Apple'a

Dom aukcyjny Christie’s zapowiedział nie lada gratkę dla kolekcjonerów z bardzo głębokimi kieszeniami. Na licytację trafi trzystronicowy dokument z 1976 roku. To właśnie ten papier formalnie zapoczątkował istnienie firmy, którą dziś znamy jako giganta z Cupertino.

Umowa zawiera oryginalne podpisy trzech założycieli: Steve'a Jobsa, Steve'a Wozniaka oraz Ronalda Wayne'a. Eksperci szacują, że cena końcowa może osiągnąć zawrotny pułap. Mówi się o kwocie rzędu od 2 do nawet 4 milionów dolarów. Aukcja odbędzie się w Nowym Jorku 23 stycznia 2026 roku, w ramach obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.

Najdroższa pomyłka w historii?

Dokument ma ogromną wartość historyczną, ale kryje też jedną z najsmutniejszych historii biznesowych. Choć wszyscy kojarzymy Jobsa i Wozniaka, trzeci sygnatariusz – Ron Wayne – nie zapisał się w pamięci tak dobrze. A mógł być dziś jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

Wayne posiadał 10% udziałów w nowo powstałej firmie. Niestety, przygoda ta trwała bardzo krótko. Współzałożyciel opuścił firmę Apple niespełna dwa tygodnie po podpisaniu dokumentu. Swoje udziały odsprzedał kolegom.

Decyzja ta, z perspektywy czasu, wydaje się tragiczna. Ten pakiet akcji Apple'a byłby dziś wart dziesiątki miliardów dolarów. Wayne w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że nie żałuje odejścia z firmy. Jest jednak coś, co boli go do dziś.

Sprzedał historię za grosze

Ironią losu jest fakt, że Ron Wayne pozbył się nie tylko udziałów w firmie. Sprzedał również swój egzemplarz omawianej umowy założycielskiej. Dostał za niego zaledwie 500 dolarów. Biorąc pod uwagę, że teraz ten sam papier jest wyceniany na miliony, trudno nie mówić o pechu.

dokument fundacyjny Apple (źródło: Christie's Images LTD. 2025)

To nie pierwszy raz, gdy pamiątki związane z firmą Apple osiągają astronomiczne ceny. W 2023 roku fabrycznie zapakowany iPhone pierwszej generacji został sprzedany za 190 tysięcy dolarów. To niemal 300 razy więcej niż wynosiła jego cena sklepowa w dniu premiery. Jednak dokument, który dał początek całej firmie, to zupełnie inna liga kolekcjonerska.