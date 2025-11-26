Prawdziwa gratka dla graczy. PlayStation 5 Digital Slim za 1598 zł

PlayStation 5 Digital Slim z dyskiem 825 GB to konsola, której można wytknąć tylko jedną wadę: brak napędu na płyty. Napędu, który można dokupić i zamontować osobno. Da się więc to naprawić. I chociaż zwykle lepiej od razu sięgnąć po wariant z odtwarzaniem płyt, tak dzięki tej promocji warto kombinować. A to dlatego, że PlayStation 5 Digital Slim możecie kupić dziś za 1598 zł.

PlayStation 5 Digital Slim

Właściwie nie tylko dziś, a do 1 grudnia. Biorąc również pod uwagę fakt, że promocja ta jest dostępna w wielu sklepach, to stoi za nią raczej Sony, a nie konkretny market. Dlaczego więc wybrałem RTV Euro AGD? Ponieważ jako jedni z niewielu podali datę końca promocji, a przy okazji trwa ona u nich najdłużej. Nie oznacza to jednak, że link dostaniecie wyłącznie do tego sklepu: