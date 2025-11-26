Ten 75-calowy telewizor jest prawie tak dobry jak OLED, ale bez jego wad, a kupisz go za 2999 zł
Telewizory OLED to najwyższa półka. Mają jednak pewne problemy. Mowa tu głównie o wypalaniu się pikseli oraz niskiej jasności obrazu.
Oczywiście, jeśli chodzi o niską jasność, to problem ten nie występuje w telewizorach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak te tańsze konstrukcje OLED-owe nie nadają się do jasnych salonów, chyba że oglądamy telewizję jedynie w nocy. Z drugiej strony mamy niesamowity kontrast, świetne kolory i idealne czernie. Tu do gry wchodzą dwie inne technologie, na które postawił Philips w telewizorze 75PML8709.
Philips 75PML8709
Mamy tu do czynienia z 75-calowym ekranem 4K, który korzysta z panelu QLED. Dzięki niemu paleta barw jest znacznie szersza niż w klasycznych LCD, a same kolory bardziej żywe. Co jednak z czerniami i kontrastem? Tu do gry wchodzi podświetlenie miniLED dzielące ekran na masę niezależnych sekcji, których jasność, czy samo to, czy w ogóle są podświetlane, jest sterowane niezależnie od siebie. Oczywiście nie daje to takiego efektu jak w OLED, gdzie każdy piksel to osobne źródło światła. Wciąż jednak różnica między tym a podświetleniem z klasycznych LCD jest kolosalna. Dodatkowo dzięki strefowemu podświetleniu oraz wysokiej jasności możemy czerpać pełnię możliwości z HDR.
To jednak wciąż nie koniec. Mamy tu wbudowane głośniki w systemie 2.0 o łącznej mocy 20 W, a także funkcje smartTV dające nam dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD. Nie zabrakło także 3 portów HDMI, które pozwolą zamienić telewizor w centrum domowej rozrywki. A to wszystko w promocji obniżającej jego cenę aż o 1800 zł do poziomu 2999 zł. Gdybym sam potrzebował telewizora, to nie zastanawiałbym się ani chwili.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.