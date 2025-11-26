Ten 75-calowy telewizor jest prawie tak dobry jak OLED, ale bez jego wad, a kupisz go za 2999 zł

Oczywiście, jeśli chodzi o niską jasność, to problem ten nie występuje w telewizorach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak te tańsze konstrukcje OLED-owe nie nadają się do jasnych salonów, chyba że oglądamy telewizję jedynie w nocy. Z drugiej strony mamy niesamowity kontrast, świetne kolory i idealne czernie. Tu do gry wchodzą dwie inne technologie, na które postawił Philips w telewizorze 75PML8709.

Philips 75PML8709

Mamy tu do czynienia z 75-calowym ekranem 4K, który korzysta z panelu QLED. Dzięki niemu paleta barw jest znacznie szersza niż w klasycznych LCD, a same kolory bardziej żywe. Co jednak z czerniami i kontrastem? Tu do gry wchodzi podświetlenie miniLED dzielące ekran na masę niezależnych sekcji, których jasność, czy samo to, czy w ogóle są podświetlane, jest sterowane niezależnie od siebie. Oczywiście nie daje to takiego efektu jak w OLED, gdzie każdy piksel to osobne źródło światła. Wciąż jednak różnica między tym a podświetleniem z klasycznych LCD jest kolosalna. Dodatkowo dzięki strefowemu podświetleniu oraz wysokiej jasności możemy czerpać pełnię możliwości z HDR.

To jednak wciąż nie koniec. Mamy tu wbudowane głośniki w systemie 2.0 o łącznej mocy 20 W, a także funkcje smartTV dające nam dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD. Nie zabrakło także 3 portów HDMI, które pozwolą zamienić telewizor w centrum domowej rozrywki. A to wszystko w promocji obniżającej jego cenę aż o 1800 zł do poziomu 2999 zł. Gdybym sam potrzebował telewizora, to nie zastanawiałbym się ani chwili.