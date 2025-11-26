Tech

Apple czuje oddech na karku. To rywal z Tajwanu

Wbrew pozorom nie chodzi o innego producenta smartfonów i komputerów, a lidera nar rynku foundry. O ile tylko szaleństwo na AI się utrzyma.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 12:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple czuje oddech na karku. To rywal z Tajwanu

TSMC stało się absolutnie kluczowym graczem w erze boomu na sztuczną inteligencję, umożliwiając firmom wprowadzanie na rynek kolejnych generacji układów do pracy z AI. Doniesienia o budowie trzech nowych fabryk dla litografii klasy 2 nm jasno pokazują, że zapotrzebowanie na moce produkcyjne rośnie szybciej, niż Tajwańczycy są w stanie je zaspokoić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tajwańskiemu gigantowi brakuje jeszcze 2,8 biliona dolarów

W efekcie znaczenie TSMC w ciągu najbliższych lat ma gwałtownie wzrosnąć. Według niektórych analityków tajwański producent może nawet wyprzedzić Apple pod względem wartości rynkowej. Gigant z Cupertino - mimo że pozostaje liderem w elektronice użytkowej - zmaga się z coraz większą stagnacją, a jego przychody wykazują słabą dynamikę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 24GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 24GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
4569 zł - najniższa cena
Kup teraz 4569 zł
Komputer GMKTEC NucBox K6 R7-7840HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC NucBox K6 R7-7840HS 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199.99 zł
Komputer GMKTEC G9 N150 12GB RAM 64GB eMMC 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC G9 N150 12GB RAM 64GB eMMC 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049.99 zł
Advertisement

Starszy analityk Keithen Drury zwraca uwagę, że od połowy 2022 roku Apple zanotowało tylko jeden kwartał z dwucyfrowym wzrostem, a ich podstawowy biznes traci impet. TSMC natomiast stało się niezbędnym partnerem niemal wszystkich firm biorących udział w wyścigu na rynku AI - NVIDIA, AMD, Google, Microsoft, Qualcomm i inne.

Wcześniejsze raporty wskazują, że moce produkcyjne TSMC dla węzła 3 nm są na wyczerpaniu. Już teraz okres ten określa się mianem złotej ery produkcji półprzewodników - do końca 2025 roku firma ma wytwarzać około 160 tysięcy wafli miesięcznie. Równie imponująco prezentują się plany dotyczące 2 nm, gdyż produkcja w tym procesie ma wzrosnąć do 100 tysięcy wafli miesięcznie do końca 2026 roku.

To jednak dopiero początek. TSMC inwestuje aż 49 miliardów dolarów w produkcję wafli klasy 1,4 nm, rozpoczynając budowę pierwszej fabryki. Przy takim tempie rozwoju trudno wyobrazić sobie, by Samsung czy Intel byli w stanie dogonić Tajwańczyków.

Aktualnie TSMC wyceniane jest na poziomie 1,5 biliona dolarów, podczas gdy Apple wciąż utrzymuje pozycję rynkowego giganta z kapitalizacją około 4,1 biliona dolarów. Wyżej jest tylko NVIDIA - 4,3 biliona dolarów.

Keithan Drury przewiduje, że do 2030 roku TSMC ma szansę stać się drugą największą, a nawet największą firmą na świecie. Jednocześnie zaznacza, że takie szacunki zakładają bardzo dynamiczny wzrost i nie muszą się w pełni ziścić. Nic jednak nie wskazuje na przeminięcie szału na AI.

Image
telepolis
#Apple iPhone tsmc usa Tajwan produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone produkcja układów scalonych
Zródła zdjęć: Shutterstock / Aleksandrkozak
Źródła tekstu: China Times, Wccftech, oprac. własne