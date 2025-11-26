Intel szykuje odpowiedź na procesory AMD X3D

Intel aktualnie nie ma konkurencji dla procesorów AMD z pamięciami podręcznymi 3D V-Cache. Ryzeny z oznaczeniem X3D są zdecydowanie najlepszym wyborem, przynajmniej dla graczy. Nie oznacza to, że tak już zostanie. Niebiescy szykują swoją odpowiedź, chociaż jeszcze chwilę na nią poczekamy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Procesory Intel Nova Lake-S

W najbliższym czasie Intel powinien zaprezentować odświeżone układy z serii Arrow Lake-S (tzw. modele Refresh). Dopiero po nich przyjdzie pora na zupełnie nową generację o nazwie Nova Lake-S. To właśnie one mają być wyposażone w większość ilość pamięci podręcznej. Niebiescy nazwali to rozwiązanie bLLC (Big Last Level Cache).

Najnowsze plotki sugerują, że desktopowe procesory Nova Lake-S będą wyposażone w 144 MB pamięci bLLC, czyli więcej niż aktualnie oferuje AMD. Jednocześnie Czerwoni też mają już pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli na zwiększenie ilości pamięci podręcznej.

Co jeszcze wiemy o procesorach Nova Lake-S? Mają one korzystać z nowej podstawki LGA-1954 i powstaną na bazie procesu technologicznego Intel 18A. Najmocniejsze modele mają zaoferować nawet 52 rdzenie w konfiguracji 16P + 32E + 4LP-E. Będą to też nowe rdzenie z mikroarchitekturą Coyote Cove i Artcic Wolf. Do tego CPU będą wyposażone w zintegrowane GPU z architekturą Xe3 oraz nowe rdzenie NPU6, które mają przełożyć się na lepszą wydajność w zadaniach związanych z AI.