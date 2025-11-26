Facebook umarł? Liczby mówią zupełnie coś innego

Facebook ma się jednak świetnie

Na pewno nie raz słyszeliście stwierdzenie, że to już koniec ery Facebooka, jest on jedynie dla "boomersów", a tak, w ogóle, to ta aplikacja już dawno umarła. Okazuje się, że liczby mówią coś zupełnie innego. Nowy raport Pew Research Center, który ukazał się pod koniec listopada, ujawnił, że Facebook (obok YouTube'a) w dalszym ciągu jest jedną z tych sieci społecznościowych, z której korzysta większość dorosłych Amerykanów. Trudno zatem spierać się z liczbami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Badanie wykazało, że aż 71% dorosłych deklaruje korzystanie z Facebooka. Dla lepszego wyobrażenia, jak te dane mają się na tle innych aplikacji - z TikToka korzysta 37% procent dorosłych, a z WhatsAppa - 32%. Platforma X nawet nie zbliża się do tego poziomu - sięga po nią zaledwie 27% dorosłych.

Dlaczego ci "po trzydziestce" lubią Facebooka?