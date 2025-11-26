Air Fryer za 100 zł? Takie rzeczy tylko w Action

Air Fryer odmienił moje życie. Przyrządzanie posiłków ogranicza się teraz głównie do posmarowania mięsa marynatą z rana oraz włożenia go do Air Fryera w porze obiadowej. Następnie mam smaczny, soczysty, chrupiący i zdrowy obiad dla całej rodziny, któremu poświęcam sumarycznie z 10 minut w ciągu dnia na przygotowanie. Taka przyjemność kosztowała mnie jednak kilkaset złotych, a da się przecież znacznie taniej kupując Air Fryer z Action.

Air Fryer z Action

A dokładniej model Tomado Superior, którego możecie kupić w promocji za jedyne 99,95 zł. Oferuje on zakres pracy od 80 do 200 stopni Celsjusza oraz minutnik do godziny. Obsługuje się go natomiast za pomocą ekranu dotykowego. Oferuje on 1300 W mocy oraz nieprzywierającą, łatwą w czyszczeniu powłokę misy. Są jakieś wady? No cóż, jest to ewidentnie konstrukcja dla singla. A to dlatego, że oferuje on jedynie 3 litrową pojemność misy, co jest wartością zdecydowanie zbyt małą, aby wystarczyła dla dwóch osób.