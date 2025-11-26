Sprzęt

Air Fryer za 100 zł? Takie rzeczy tylko w Action

Action i Air Fryer. Dwie rzeczy, które Polacy wręcz pokochali a ich połączenie to istny przepis na sukces.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:43
Air Fryer za 100 zł? Takie rzeczy tylko w Action

Air Fryer odmienił moje życie. Przyrządzanie posiłków ogranicza się teraz głównie do posmarowania mięsa marynatą z rana oraz włożenia go do Air Fryera w porze obiadowej. Następnie mam smaczny, soczysty, chrupiący i zdrowy obiad dla całej rodziny, któremu poświęcam sumarycznie z 10 minut w ciągu dnia na przygotowanie. Taka przyjemność kosztowała mnie jednak kilkaset złotych, a da się przecież znacznie taniej kupując Air Fryer z Action. 

Air Fryer z Action

A dokładniej model Tomado Superior, którego możecie kupić w promocji za jedyne 99,95 zł. Oferuje on zakres pracy od 80 do 200 stopni Celsjusza oraz minutnik do godziny. Obsługuje się go natomiast za pomocą ekranu dotykowego. Oferuje on 1300 W mocy oraz nieprzywierającą, łatwą w czyszczeniu powłokę misy. Są jakieś wady? No cóż, jest to ewidentnie konstrukcja dla singla. A to dlatego, że oferuje on jedynie 3 litrową pojemność misy, co jest wartością zdecydowanie zbyt małą, aby wystarczyła dla dwóch osób.

Nie jest to tekst sponsorowany ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona. 

Zródła zdjęć: Action