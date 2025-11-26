Sprzęt

Tylko dziś. Ten smartwatch kupisz za 89 zł, a pozwala na rozmowy

Promocja ta obowiązuje tylko dziś, czyli w środę 26 listopada.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:23
0
Telepolis.pl
Nie każdy potrzebuje wypasionego smartwatcha i nie tylko o pieniądze tutaj chodzi, ale też o baterie. Prostsze konstrukcje mają to do siebie, że wraz z niższą ceną w parze idzie także znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Jest natomiast masa osób, którym wystarczy, aby smartwatch mierzył kroki, puls, wyświetlał powiadomienia, lub pozwalał na rozmowy w sytuacji, w której nie mogą sięgnąć po telefon w kieszeni. Na przykład podczas jazdy samochodem.

Redmi Watch 5 Active Idealny na prezent dla kogoś, lub siebie

Redmi Watch 5 Active

Wszystko to umożliwia Redmi Watch 5 Active, którego kupicie dziś za jedyne 89 zł. Zegarek ten oferuje podstawowe tryby sportowe, pomiar pulsu, oraz krokomierz, wyświetlając wszystko na 2-calowym ekranie. Bateria natomiast ma pozwalać na do 16 dni pracy. Z własnego doświadczenia z urządzeniami z tej kategorii podkreślę, że wartość ta zwykle jest zaniżana, a nie zawyżana. Oczywiście to zależy także od tego, jak dużo rozmów i treningów za jego pomocą przeprowadzimy. Jest to także świetny pomysł na tani prezent dla kogoś, kto nie ma żadnego zegarka.

Nie jest to tekst sponsorowany ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

