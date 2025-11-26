Tylko dziś. Ten smartwatch kupisz za 89 zł, a pozwala na rozmowy

Nie każdy potrzebuje wypasionego smartwatcha i nie tylko o pieniądze tutaj chodzi, ale też o baterie. Prostsze konstrukcje mają to do siebie, że wraz z niższą ceną w parze idzie także znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Jest natomiast masa osób, którym wystarczy, aby smartwatch mierzył kroki, puls, wyświetlał powiadomienia, lub pozwalał na rozmowy w sytuacji, w której nie mogą sięgnąć po telefon w kieszeni. Na przykład podczas jazdy samochodem.

Redmi Watch 5 Active

Wszystko to umożliwia Redmi Watch 5 Active, którego kupicie dziś za jedyne 89 zł. Zegarek ten oferuje podstawowe tryby sportowe, pomiar pulsu, oraz krokomierz, wyświetlając wszystko na 2-calowym ekranie. Bateria natomiast ma pozwalać na do 16 dni pracy. Z własnego doświadczenia z urządzeniami z tej kategorii podkreślę, że wartość ta zwykle jest zaniżana, a nie zawyżana. Oczywiście to zależy także od tego, jak dużo rozmów i treningów za jego pomocą przeprowadzimy. Jest to także świetny pomysł na tani prezent dla kogoś, kto nie ma żadnego zegarka.