Sprzęt

Xiaomi otwiera nowy salon. Będzie masa promocji na Black Week

Xiaomi otwiera pierwszy Xiaomi Store we Wrocławiu. Uczestnicy wydarzenia zaplanowanego na 28 listopada będą mogli skorzystać z atrakcyjnych promocji z okazji Black Week na wybrane produkty.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xiaomi otwiera nowy salon. Będzie masa promocji na Black Week

W nowym punkcie sprzedaży, ulokowanym w Magnolia Park, klienci znajdą pełną ofertę urządzeń Xiaomi, od najnowszych premierowych smartfonów, po asortyment urządzeń z ekosystemu AIoT. Klienci będą mogli przetestować produkty, a także zakupić między innymi smartwatche, inteligentne oczyszczacze powietrza, odkurzacze, hulajnogi elektryczne oraz wiele innych akcesoriów, które znacząco ułatwiają codzienne funkcjonowanie.  

Dalsza część tekstu pod wideo

Z okazji otwarcia nowego Xiaomi Store, producent przygotował ofertę premierową. Oto wybrane okazje:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Mix Flip 5G 12/512GB 6.86" 120Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMI Mix Flip 5G 12/512GB 6.86" 120Hz Fioletowy
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Pasek XIAOMI do Watch 5 active/lite/S3/S1/S1 Pro/2/2 Pro (szerokość paska 22 mm) Chrome Żółty
Pasek XIAOMI do Watch 5 active/lite/S3/S1/S1 Pro/2/2 Pro (szerokość paska 22 mm) Chrome Żółty
0 zł
66 zł - najniższa cena
Kup teraz 66 zł
Smartfon XIAOMI 15T Pro 5G 12/1TB 6.83" 144Hz Złoty
Smartfon XIAOMI 15T Pro 5G 12/1TB 6.83" 144Hz Złoty
0 zł
3599 zł - najniższa cena
Kup teraz 3599 zł
Advertisement
  • Dla pierwszych 50 osób, które dokonają zakupu powyżej 200 zł, uzyskają możliwość otrzymania Xiaomi Smart Band 10 w cenie 1 zł (standardowa cena: 209 zł). 
  • W ofercie limitowanej znajdzie się również Xiaomi 14T Pro 12+512 GB w cenie 1999 zł (standardowa cena: 2999 zł). 
  • Dodatkowo przy zakupie m.in. Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ czy Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU, kupujący będę mogli odebrać Redmi Note 13 Pro 5G za 1 zł (standardowa cena: 1799 zł). 
  • Przy zakupie m.in. Xiaomi TV S Mini LED 75 w promocyjnej cenie 3699 zł (standardowa cena: 4699 zł) czy Xiaomi Electric Scooter 5 Max za promocyjne 2499 zł (standardowa cena: 3199 zł) będą mogli zakupić Redmi Note 13 Pro 5G za 1 zł (standardowa cena: 1799 zł). 

To tylko wybrane promocje z okazji otwarcia Xiaomi Store w Magnolia Park, więcej ofert dostępnych jest w nowo otwartym sklepie.

Otwarcie Xiaomi Store w Magnolia Park odbędzie się 28 listopada w godzinach 9:00-22:00. Lokal dostępny będzie na poziomie 0.

Image
telepolis
black friday Wrocław xiaomi black week Xiaomi Store
Zródła zdjęć: Robert Way / Shutterstock
Źródła tekstu: Xiaomi