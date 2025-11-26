Xiaomi otwiera nowy salon. Będzie masa promocji na Black Week
Xiaomi otwiera pierwszy Xiaomi Store we Wrocławiu. Uczestnicy wydarzenia zaplanowanego na 28 listopada będą mogli skorzystać z atrakcyjnych promocji z okazji Black Week na wybrane produkty.
W nowym punkcie sprzedaży, ulokowanym w Magnolia Park, klienci znajdą pełną ofertę urządzeń Xiaomi, od najnowszych premierowych smartfonów, po asortyment urządzeń z ekosystemu AIoT. Klienci będą mogli przetestować produkty, a także zakupić między innymi smartwatche, inteligentne oczyszczacze powietrza, odkurzacze, hulajnogi elektryczne oraz wiele innych akcesoriów, które znacząco ułatwiają codzienne funkcjonowanie.
Z okazji otwarcia nowego Xiaomi Store, producent przygotował ofertę premierową. Oto wybrane okazje:
- Dla pierwszych 50 osób, które dokonają zakupu powyżej 200 zł, uzyskają możliwość otrzymania Xiaomi Smart Band 10 w cenie 1 zł (standardowa cena: 209 zł).
- W ofercie limitowanej znajdzie się również Xiaomi 14T Pro 12+512 GB w cenie 1999 zł (standardowa cena: 2999 zł).
- Dodatkowo przy zakupie m.in. Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ czy Mijia Refrigerator Cross Door 502L EU, kupujący będę mogli odebrać Redmi Note 13 Pro 5G za 1 zł (standardowa cena: 1799 zł).
- Przy zakupie m.in. Xiaomi TV S Mini LED 75 w promocyjnej cenie 3699 zł (standardowa cena: 4699 zł) czy Xiaomi Electric Scooter 5 Max za promocyjne 2499 zł (standardowa cena: 3199 zł) będą mogli zakupić Redmi Note 13 Pro 5G za 1 zł (standardowa cena: 1799 zł).
To tylko wybrane promocje z okazji otwarcia Xiaomi Store w Magnolia Park, więcej ofert dostępnych jest w nowo otwartym sklepie.
Otwarcie Xiaomi Store w Magnolia Park odbędzie się 28 listopada w godzinach 9:00-22:00. Lokal dostępny będzie na poziomie 0.