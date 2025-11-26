Xiaomi otwiera nowy salon. Będzie masa promocji na Black Week

W nowym punkcie sprzedaży, ulokowanym w Magnolia Park, klienci znajdą pełną ofertę urządzeń Xiaomi, od najnowszych premierowych smartfonów, po asortyment urządzeń z ekosystemu AIoT. Klienci będą mogli przetestować produkty, a także zakupić między innymi smartwatche, inteligentne oczyszczacze powietrza, odkurzacze, hulajnogi elektryczne oraz wiele innych akcesoriów, które znacząco ułatwiają codzienne funkcjonowanie.