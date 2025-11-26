O takie Black Friday nic nie robiliśmy. Dreame przygotowało promocje na każdą okazję

Black Friday łatwo ocenić szczególnie w dwóch sytuacjach: kiedy od kilku tygodni czy miesięcy planujemy duży zakup i po prostu czekamy na dobrą okazję albo kiedy planujemy z wyprzedzeniem kupić prezenty świąteczne dla bliskich.

Promocja przygotowana przez Dreame to prawdziwa żyła elektronicznego złota w obydwu scenariuszach. Na liście przecenionych produktów znalazła się cała gama produktów z różnych kategorii sprzętowych: od robotów sprzątających, po suszarki; od frytownic beztłuszczowych, po odkurzacze pionowe. Na brak różnorodności zdecydowanie nie można narzekać.

Postanowiliśmy się przyjrzeć kilku najciekawszym produktom Dreame, na które warto zapolować podczas czarnopiątkowej promocji.

Dreame X50 Ultra i Dreame X50 Ultra Complete

Marka Dreame to jeden z liderów, jeśli chodzi o produkcję robotów sprzątających, a Dreame X50 Ultra to w dalszym ciągu jeden z najbardziej zaawansowanych modeli w jej ofercie. Ten sprzęt ma praktycznie wszystko, co potrzebne, by skutecznie wysprzątać mieszkanie: dużą siłę ssania (20 000 Pa), skuteczną funkcję mopowania i zaawansowany system nawigacji, wykorzystujący zarówno sensor LiDAR, jak i wbudowaną kamerę z funkcją rozpoznawania zabrudzeń.

Żeby jednak było jasne: to nie jest po prostu „kolejny przyzwoity robot sprzątający”. Nie, nie – Dreame X50 Ultra posiada wiele funkcji, które wyróżniają go z tłumu. Przykładowo, sensor LiDAR potrafi schować się do obudowy, dzięki czemu urządzenie wjedzie pod meble o niskim prześwicie. Z kolei wyusuwane podwozie w ramach systemu ProLeap pozwala mu przeskakiwać przeszkody o wysokości maksymalnie 6 cm. Znajdziemy tu także podwójną szczotkę, minimalizującą plątanie włosów, zaawansowaną stację dokującą z funkcją prania mopów w wysokiej temperaturze i wiele, wiele więcej praktycznych rozwiązań, które ułatwiają życie.

Dreame X50 Ultra dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej i Complete. Jedyna różnica to zestaw dołączonych do zestawu materiałów eksploatacyjnych. Tak czy inaczej obydwie powinny przypaść do gustu każdemu, kto szuka skutecznej pomocy w sprzątaniu mieszkania.

Dreame Z30 i Dreame Z30 AquaCycle

Jeśli z jakiegokolwiek powodu wolicie sprzątać własnoręcznie, warto rzucić okiem na Dreame Z30 w dwóch wersjach: standardowej i AquaCycle. Niezależnie od wybranego wariantu dostajecie ten sam absurdalnie wręcz potężny odkurzacz pionowy z siłą ssania sięgającą 28 000 Pa. W połączeniu z potężnym akumulatorem pozwalającym nawet na 90 minut ciągłej pracy i bogatym zestawem końcówek do różnych zastosowań, dostajemy w ten sposób potężne wsparcie w codziennych porządkach.

A czym się różnią obydwie wspomniane wersje? Standardowy Dreame Z30 to „tylko” doskonały odkurzacz do sprzątania na sucho. W wersji AquaCycle dostajemy dodatkowo końcówkę z mopem, dzięki czemu zyskujemy opcję mycia podłóg na mokro. Dodatkowo w wariancie AquaCycle producent dorzucił moim zdaniem dużo wygodniejszą stację dokującą, dzięki której nie tylko możemy wygodnie przechowywać odkurzacz, ale także możemy go od razu naładować bez zabawy z plątaniną kabli.

Dreame Z30 to taki sprzęt, który przyda się w każdym domu. Nawet jeśli macie już robota sprzątającego, odkurzacz pionowy stanowi dla niego praktyczne uzupełnienie – zwłaszcza taki odkurzacz, któremu nie jest straszny żaden bród i żaden metraż.

Dreame H15 Pro i Dreame H14 Dual

Jeśli szukacie odkurzacza pionowego, ale takiego, który w pierwszej kolejności stawia na funkcję mopa, to powinniście rzucić okiem na odkurzacze typu wet & dry, takie jak Dreame H15 Pro albo Dreame H14 Dual.

Dreame H15 Pro robi jedną rzecz – mopuje – ale za to robi ją bardzo dobrze. Dojeżdża do samych krawędzi, można go położyć na płasko w celu wjechania pod meble i ma dużą siłę ssania rzędu 21 000 Pa, która potrafi zawstydzić niejeden model do odkurzania na sucho. Znajdziemy tu także system zapobiegający wplątywaniu się włosów, a dedykowana stacja ładująca umożliwia pranie mopa w temperaturze 100 °C. Ot, wyspecjalizowana bestia, która doskonale sprawdza się w swojej roli.

Dreame H14 Dual to w dalszym ciągu odkurzacz zaprojektowany głównie pod kątem mopowania, ale dzięki zestawowi wymiennych końcówek jest to propozycja nieco bardziej uniwersalna. Poza wyspecjalizowanym mopem, który jedynie nieznacznie ustępuje temu z Dreame H15 Pro, znajdziemy tu także dwie różne szczotki do odkurzania na sucho i wielofunkcyjne narzędzie do sprzątania zakamarków.

Dreame Pocket Pro i Dreame Gleam

Jeśli szukacie sprzętu, który doskonale sprawdzi się w roli świątecznego prezentu, warto rzucić okiem na suszarki do włosów spod szyldu Dreame, takie jak Dreame Pocket Pro i Dreame Gleam.

Szczególnie ten pierwszy model świetnie będzie wyglądał pod choinką. Dreame Pocket Pro to urządzenie stylowe, zgrabne i o absolutnie topowych parametrach. To sprzęt, który już na pierwszy rzut oka daje się poznać jako coś więcej niż zwykła suszarka z elektromarketu i uwierzcie, że nie są to tylko czcze przechwałki. Olbrzymia moc (silnik osiąga obroty 110 000 RPM) sprawia, że na wysuszenie krótkich włosów wystarczy raptem 40 sekund. Do tego znajdziemy tu wbudowany jonizator, aż pięć różnych trybów pracy, a całość udało się zmieścić w konstrukcji ważącej raptem 300 g i bez problemu mieszczącej się np. w większej torebce.

Nieco tańszą alternatywą jest Dreame Gleam. Parametry są może nieco grosze niż w Dreame Pocket Pro, ale nadal wypadają bardzo dobrze, a design prezentuje się równie atrakcyjnie. Na pewno będzie świetnie wyglądać pod choinką.

Dreame AF30

Prywatnie moim absolutnym faworytem z promocyjnej oferty producenta jest Dreame AF30. To frytownica beztłuszczowa, która sprawdzi się w każdej kuchni. Niezależnie od tego, czy chcecie ją kupić dla siebie, czy też jako prezent dla kogoś bliskiego, śmiało możecie ją brać w ciemno.

O tym, że air fryer jest najprostszym sposobem na smaczne i zdrowe gotowanie bez tłuszczu, to w 2025 roku chyba już nie trzeba nikogo przekonywać. Warto natomiast wspomnieć, że ten konkretny model ma całkiem sporo zalet, które wyróżniają go na tle rywali. Znajdziemy tu chociażby komorę o pojemności aż 7 l czy dedykowany tryb suszenia owoców. Na plus warto także odnotować design urządzenia, który powinien świetnie pasować do każdej nowoczesnej kuchni. Od której strony na to nie patrzeć, Dreame AF30 to naprawdę fajna propozycja.

Dreame ma coś dla każdego

Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że najlepsze promocje na Black Friday to te, na których każdy może znaleźć coś dla siebie. Oferta Dreame spełnia ten warunek na piątkę. Producent przygotował okazję na produkty z praktycznie każdej możliwej kategorii, więc nawet jeśli nie znaleźliście dla siebie czegoś wśród przytoczonych wyżej propozycji, warto odwiedzić oficjalny sklep marki i przejrzeć dostępne oferty na własną rękę. Uwierzcie, nie będziecie żałować!