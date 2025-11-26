Te święta mogą być najlepsze. Wystarczy, że renderować będzie NVIDIA

Kupno świątecznego prezentu często jawi się niczym quest w grze, i to nie ten z gatunku łatwych. To często misja porównywalna do tych najtrudniejszych, jak Paramedic z GTA III, sterowanie helikopterem w GTA Vice City lub wyścig w pierwszej Mafii oraz późniejszym remake’u. Poziom trudności rośnie, gdy dodatkowo chodzi o gracza lub twórcę, który zajmuje się filmami, muzyką czy grafiką komputerową.

No bo co kupić takiemu gagatkowi? Kolejna gra? Nie wiadomo, czy już w nią nie grał. Gamingowe skarpetki? Niby spoko, ale to tylko skarpetki. Tymczasem dobrym wyborem zawsze jest sprzęt – komputer, laptop lub karta graficzna. W takim wypadku jest tylko jeden słuszny wybór – NVIDIA. Dodatkowo Zieloni przygotowali liczne promocje z okazji Świąt Bożego Narodzenia, więc można sporo zaoszczędzić.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50

Każdy wie, że karta graficzna to jeden z najważniejszych elementów w każdym komputerze. To właśnie ona zaprzęga swoje rdzenie do pracy, aby generować jak najładniejszy obraz w jak najwyższej płynności. Oczywiście współpracuje na tym polu z innymi elementami zestawu, w tym procesorem i pamięciami RAM, ale jeśli chodzi o grafikę, to większość pracy bierze na siebie.

Jakby tego było mało, to jest równie ważnym elementem w komputerze twórcy, np. grafika, filmowca czy specjalisty od AI. Dzisiaj wiele specjalistycznych programów potrafi korzystać z mocy obliczeniowej GPU, która jest znacznie wyższa niż procesora.

A co najlepiej wybrać? W tym wypadku odpowiedź jest prosta – najnowsze modele GeForce RTX 50. Nie bez powodu NVIDIA odpowiada za ponad 90 proc. sprzedaży na rynku tzw. dedykowanych kart graficznych. To modele, którym użytkownicy na całym świecie najbardziej ufają. Powody są oczywiste – najwyższa wydajność, rewolucyjne technologie, które jeszcze poprawiają płynność (np. DLSS 4 oraz Multi Frame Generation), a do tego bogate wsparcie i obsługa wielu aplikacji dla twórców.

Warto w tym miejscu przypomnieć, o co chodzi z DLSS 4 i Multi Frame Generation. Oba rozwiązania w sposób bezpośrednio poprawiają płynność rozgrywki. DLSS 4 Super Resolution robi to poprzez skalowanie rozdzielczości. Karta graficzna natywnie generuje obraz w niższej rozdzielczości, co przekłada się na większą liczbę klatek na sekundę. Następnie specjalne rdzenie Tensor, dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, skalują go do wyższej rozdzielczości. Dzieje się to z zachowaniem jakości obrazu, a w niektórych przypadkach jest on wręcz lepszy.

Natomiast Multi Frame Generation to technika wprowadzona wraz z kartami GeForce RTX 50. Polega ono na generowaniu przez rdzenie Tensor dodatkowych klatek. Wcześniej mogła to być jedna dodatkowa, ale za sprawą Multi Frame Generation mogą być aż trzy dodatkowe klatki. Przekłada się to na niesamowicie płynny obraz. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się najwyższej jakości obrazem z włączonymi wszystkimi efektami, włącznie z Ray Tracingiem, przy zachowaniu odpowiedniej liczby klatek na sekundę.

Wybór konkretnego modelu karty graficznej zależy od wymagań, ale też budżetu. Z okazji świąt warto polecić między innymi model ASUS GeForce RTX 5060 Dual OC w cenie 1345 zł. To świetna karta, która doskonale sprawdzi się w rozdzielczości Full HD, która wciąż jest najczęstszym wyborem wśród graczy. Dla bardziej wymagających NVIDIA przygotowała np. model Zotac GeForce RTX 5070 Twin Edge w cenie 2349 zł. Cena może i wyższa, ale znacznie większe są też możliwości tego GPU. Nie tylko zyskujesz lepszą wydajność, ale też więcej pamięci VRAM. RTX 5070 poradzi sobie już z grami w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (1440p). Z kolei wyrenderowanie filmu w 4K zajmie dosłownie chwilę.

Laptopy z kartami GeForce RTX 50

A co, jeśli nie karta graficzna? Wiele osób może nie mieć pewności, czy dany model będzie dobrze współpracował z posiadanym już procesorem czy płytą główną. Wciąż prawdziwe jest stwierdzenie, że komputer będzie tak szybki, jak jego najsłabszy element. Zbyt mocna grafika niewiele da, gdy procesor nie będzie za nią nadążał. W takim wypadku można zdecydować się na zakup całego komputera. Wtedy mamy pewność, że wszystko będzie działać tak, jak powinno. Może to być model stacjonarny, o których za chwilę. Na razie przyjrzyjmy się laptopom, czyli urządzeniom przenośnym.

Pewnie Was to nie zaskoczy, ale w mojej ocenie ponownie najlepszym wyborem są modele z kartami graficznymi GeForce RTX 50. Wszystkie wcześniejsze argumenty, które podałem przy dedykowanych kartach graficznych, mają zastosowanie również tutaj. Nie chodzi tylko najlepszą wydajność, ale również dodatkowe rozwiązania.

NVIDIA jako pierwsza wprowadziła układy graficzne zdolne do obliczeń w czasie rzeczywistym związanych ze śledzeniem promieni. Do dzisiaj Zieloni są liderem, jeśli chodzi o Ray Tracing, bo ich karty oferują pod tym względem najlepszą wydajność. Podobnie jest z techniką DLSS, która – bez utraty jakości obrazu – oferuje niesamowity wzrost płynności. Wystarczy włączyć jedną opcję w ustawieniach kompatybilnej gry.

W przypadku laptopów wybór jest jeszcze większy niż przy samych kartach graficznych. Wybierać możemy spośród wielu konfiguracji, modeli i producentów. Jeśli chodzi o rozwiązanie budżetowe, to mogę polecić między innymi HP Victus 15 w cenie 3449 zł. To model wyposażony w grafikę GeForce RTX 5050, procesor AMD Ryzen 5 240 oraz 16 GB pamięci RAM. Ma też szybki dysk o pojemności 512 GB i 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz.

Mam też dwie inne propozycje. Pierwsza jest dla średnio wymagających. Jest to laptop HP Omen 16 w cenie 5399 zł. Tutaj dostajesz lepszą kartę graficzną GeForce RTX 5060. Wydajniejszy jest też procesor, bo to Ryzen AI 7 350. Do tego standardowo 16 GB pamięci RAM oraz pojemniejszy dysk 1 TB. Świetnie sprawdzi się on zarówno w rękach gracza, jak i twórcy.

Jeśli chodzi o drugą propozycję, to jest ona już dla najbardziej wymagających i – nie oszukujmy się – bogatych. To model HP Omen Max 16, za który trzeba zapłacić 15699 zł. Czemu aż tyle? Bo ma on najwydajniejszą kartę graficzną, jaką można mieć w laptopie, czyli GeForce RTX 5090. Do tego ekran OLED, procesor Intel Ultra 9 275HX oraz 64 GB pamięci RAM. Monstrum w każdym tego słowa znaczeniu. Nie ma zadania, z którym ten laptop sobie nie poradzi.

Komputery stacjonarne

Jeśli uważnie czytaliście tekst, to wiecie, że już wcześniej wspominałem również o komputerach stacjonarnych. To temat trochę bardziej złożony. Przez lata utarło się przekonanie, żeby nie kupować tzw. gotowców i desktopa najlepiej złożyć samemu. Wciąż jest w tym sporo racji, ale nie jest to już reguła. Wiele sklepów i producentów ma w swojej ofercie bardzo dobrze skomponowane zestawy, które dla wielu osób będą świetnym wyborem. Takie komputery z kartami GeForce RTX 50 też są dostępne w promocyjnych, świątecznych cenach.

Weźmy na przykład model MAD DOG Powered By Gigabyte AORUS301-I20WR32WH, który kosztuje aktualnie 6349,99 zł. To zestaw złożony z bardzo dobrych podzespołów, w którym ciężko znaleźć słaby punkt. Podstawą jest karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 5070 WindForce OC. Bardzo popularny i ceniony model. Wraz z nią o wydajność dba procesor Intel Core i5-14400F, połączony z solidnymi pamięciami RAM ADATA XPG Lancer Blade w wersji 32 GB 6000 MHz CL36. Producent dobrał też dobrą płytę główną (Gigabyte B760 DS3H), wydajne chłodzenie (Arctic Freezer 36 A-RGB), szybki dysk SSD (Gigabyte Aours 7300 1 TB) oraz zasilacz (Gigabyte GP-UD850GM PG5 V2 80+ GOLD). To naprawdę dobry zestaw, który zadowoli wielu graczy.

Inna propozycja to komputer Mad Dog Endorfy500ARGB-I19WR32WH, po zakupie którego z konta ubędzie nam kwota 4949,99 zł. Już po samej nazwie można się domyślić, że został on w dużej mierze zbudowany na podzespołach polskiej marki Endorfy. Jednak najważniejszym elementem jest oczywiście karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC. Do niej mamy procesor Intel Core i5-14400F z chłodzeniem Endorfy Fera 5 Black ARGB, 32 GB pamięci RAM ADATA XPG Lancer Blade 6000 MHz CL30 oraz płytę główną MSI B760 Gaming Plus WiFi. Często w takich zestawach słabym punktem jest zasilacz. Tutaj mamy sprawdzony model Endorfy Vero L5 600 W. Z kolei dysk o pojemności 1 TB to ADATA Legend 860.

Podsumowanie

To oczywiście tylko wybrane propozycje. Na rynku wiele jest świetnych kart graficznych, laptopów i komputerów, które sprawią wiele radości obdarowywanej osobie. Pamiętaj, aby stawiać na pewne i sprawdzone rozwiązania. Takie oferuje NVIDIA ze swoimi partnerami.