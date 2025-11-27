Tesla najgorszym samochodem dekady. Prestiżowy ranking ogłoszony

Tesla na celowniku

TUV to rygorystyczny system ocen samochodów w Niemczech. Jego przedstawiciele sprawdzają miliony samochodów, oceniając ich usterki w poszczególnych okresach od ich daty produkcji. W ten sposób TUV ocenia nie tylko najnowsze samochody po 2-3 latach użytkowania, ale także, chociażby 10-latki.

Ranking skupia się na niezawodności samochodów oraz bezpieczeństwie jazdy. Należy do najbardziej rygorystycznych testów samochodów na świecie.

Model Y Tesli w najnowszym ranking został niechlubnym liderem, wyprzedzając nawet poprzedniego "zwycięzcę" ranking, czyli model 3 amerykańskiego producenta elektryków.

Główne problemy Tesli to, przede wszystkim, usterki zawieszania i układu hamowania. Ocenę w rankingu obniżyły też problemy ze światłami.

Aż 17,3% samochodów z modelu Y Tesli w okresie pierwszych 2-3 lat użytkowania ma poważne problemy techniczne. Jest to najwyższy odsetek problemów w ostatniej dekadzie raportów TUV. W poprzednich raportach Model 3 Tesli miał problemy w 13,1% przypadków.

Tak słabej oceny nie da się zrzucić tylko na samochody elektryczne. Dla przykładu bowiem Mini Cooper SE uzyskał w tym samym teście bardzo dobry wynik zaledwie 3,5% problematycznych aut.

Najlepsze wyniki w raporcie TUV uzyskał Volkswagen. Modele Golf Sportsvan, T Roc i Touareg należą do najmniej wadliwych samochodów w Niemczech, przede wszystkim, w kategorii samochodów cztero i więcej letnich.

W kategorii 2-3 latków prym wiodą Mazda 2, BMW 1 oraz Mercedes C Class. W kategorii elektryków najlepszy okazał się Fiat 500e.