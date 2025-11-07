Zielone światło na SMS-owanie za kierownicą? Tesla się rozkręca

SMS-y w Tesli podczas jazdy

Elon Musk, podczas dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jakie odbyło się wczoraj wieczorem wszedł na scenę i złożył, jak to on, kilka nowych ambitnych obietnic. Co ciekawe, powiedział, że firma pozwala właścicielom samochodów na "pisanie SMS-ów i jednoczesne prowadzenie pojazdu". I dzieje się to już "prawie bez problemu".

Jak to jest z pisaniem SMS-ów w Tesli?

Obecnie, pojazdy Tesli ściśle monitorują kierowców, aby upewnić się, że ich wzrok jest skierowany na drogę podczas jazdy. Ale Musk zapowiedział, że wkrótce przyjdzie nowe - Tesla wprowadzi nienadzorowaną wersję FSD, która umożliwi pisanie SMS-ówi prowadzenie pojazdu. Nastąpi to niebawem, bo w ciągu "miesiąca lub dwóch". Musk nie wspomniał jednak o tym, czy firma rozmawia już z organami regulującymi na temat legalności tej opcji. Ale powiedział, że Tesla przyjrzy się swoim danym dotyczącym bezpieczeństwa.

System FSD Tesli jest obecnie zdolny do autonomicznej jazdy poziomu 2. Musk obiecuje poziom co najmniej 4, w którym kierowca może zostać wyłączony, podczas gdy samochód wykona za niego wszystkie zadania, związane z prowadzeniem pojazdu.