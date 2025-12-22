WhatsApp z nowym zagrożeniem, ale nie każdy musi się bać

Chodzi o bibliotekę, czyli gotowy fragment kodu, z którego korzystają programiści przy tworzeniu aplikacji automatyzujących WhatsApp, na przykład botów, systemów obsługi klienta czy integracji z innymi usługami. Taki pakiet nie jest instalowany na telefonie zwykłego użytkownika, lecz na serwerze lub komputerze osoby tworzącej oprogramowanie.

Problem dotyczy głównie firm i twórców aplikacji

Złośliwa biblioteka lotusbail udawała legalne narzędzie do komunikacji z WhatsApp Web i była dostępna publicznie przez wiele miesięcy. W tym czasie została pobrana dziesiątki tysięcy razy. Jej działanie polegało na przechwytywaniu wszystkiego, co działo się na koncie WhatsApp używanym przez aplikację - wiadomości, kontaktów, plików oraz danych logowania.

Najpoważniejszym problemem jest to, że biblioteka mogła potajemnie dodać urządzenie atakującego do konta WhatsApp ofiary. W praktyce oznacza to stały dostęp do rozmów, nawet po usunięciu złośliwego kodu. Taki dostęp znika dopiero wtedy, gdy właściciel konta ręcznie usunie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji.

Czy to zagrożenie dla zwykłego użytkownika?

Bezpośrednio nie. Jeśli korzystasz tylko z oficjalnej aplikacji WhatsApp na telefonie i nie używasz żadnych zewnętrznych botów, paneli czy "automatycznych" narzędzi do obsługi konta, to nie masz powodów do paniki. Problem dotyczy głównie firm, administratorów i twórców aplikacji, którzy podłączali WhatsApp do własnych systemów.