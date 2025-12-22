Wojna o Warner Bros. Discovery. Na stole miliardy i osobista gwarancja

Walka o Warner Bros. Discovery

Netflix mógł już czuć się zwycięzcą, ale Paramount właśnie wywrócił stolik. Firma zmodyfikowała swoją ofertę zakupu Warner Bros. Discovery (WBD). Wartość całej transakcji opiewa na astronomiczne 108 miliardów dolarów.

Zarząd WBD wcześniej kręcił nosem na tę propozycję. Twierdzili, że finansowanie od Paramountu jest niepewne. Woleli skromniejsze 82,7 miliarda dolarów od Netfliksa. Teraz Paramount ucina wszelkie spekulacje i uderza tam, gdzie boli najbardziej.

As w rękawie: Larry Ellison

Do gry wchodzi Larry Ellison, legendarny założyciel Oracle. Zgodził się on na nieodwołalną, osobistą gwarancję finansową. Mowa o kwocie 40,4 miliarda dolarów. To ma ostatecznie uspokoić sceptyków z Warnera, którzy bali się o stabilność funduszy.

David Ellison, syn Larry’ego i szef Paramountu, nie gryzie się w język. Twierdzi, że oferta jego firmy jest po prostu lepsza dla akcjonariuszy. Paramount oferuje 30 dolarów za każdą akcję w gotówce. Według niego propozycja Netfliksa jest przy tym gorsza i mniej przejrzysta.

Walka o przetrwanie Hollywood

Sprawa ma drugie dno. Paramount zarzuca zarządowi WBD, że ukrywa ważne szczegóły umowy z Netfliksem. Według nich akcjonariusze nie wiedzą wszystkiego o ryzyku związanym z ofertą giganta streamingu. To jawna gra o wielką stawkę i próba wymuszenia zmiany decyzji.

Paramount zwiększył też kary za zerwanie umowy z powodów regulacyjnych. Teraz to 5,8 miliarda dolarów. To dokładnie tyle samo, ile zaproponował Netflix. Skydance pokazuje w ten sposób, że nie boi się urzędników i wierzy w sukces fuzji.