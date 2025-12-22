Telewizja i VoD

Wojna o Warner Bros. Discovery. Na stole miliardy i osobista gwarancja

Walka o przyszłość Warner Bros. Discovery wchodzi w decydującą fazę. Paramount Skydance nie zamierza oddać pola Netfliksowi i wytacza najcięższe działa. Na stole pojawiły się niewyobrażalne pieniądze oraz osobiste gwarancje jednego z najbogatszych ludzi świata.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 22 GRU 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wojna o Warner Bros. Discovery. Na stole miliardy i osobista gwarancja

Walka o Warner Bros. Discovery

Netflix mógł już czuć się zwycięzcą, ale Paramount właśnie wywrócił stolik. Firma zmodyfikowała swoją ofertę zakupu Warner Bros. Discovery (WBD). Wartość całej transakcji opiewa na astronomiczne 108 miliardów dolarów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zarząd WBD wcześniej kręcił nosem na tę propozycję. Twierdzili, że finansowanie od Paramountu jest niepewne. Woleli skromniejsze 82,7 miliarda dolarów od Netfliksa. Teraz Paramount ucina wszelkie spekulacje i uderza tam, gdzie boli najbardziej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 85C8K 85" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor TCL 85C8K 85" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Stereo TCL Z100E (2szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
11188.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 11188.69 zł
Telewizor SHARP 32HF2765EW 32" LED Google TV
Telewizor SHARP 32HF2765EW 32" LED Google TV
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Telewizor SAMSUNG QE65QN80F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65QN80F 65" QD-Mini LED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4199 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Advertisement

As w rękawie: Larry Ellison

Do gry wchodzi Larry Ellison, legendarny założyciel Oracle. Zgodził się on na nieodwołalną, osobistą gwarancję finansową. Mowa o kwocie 40,4 miliarda dolarów. To ma ostatecznie uspokoić sceptyków z Warnera, którzy bali się o stabilność funduszy.

David Ellison, syn Larry’ego i szef Paramountu, nie gryzie się w język. Twierdzi, że oferta jego firmy jest po prostu lepsza dla akcjonariuszy. Paramount oferuje 30 dolarów za każdą akcję w gotówce. Według niego propozycja Netfliksa jest przy tym gorsza i mniej przejrzysta.

Walka o przetrwanie Hollywood

Sprawa ma drugie dno. Paramount zarzuca zarządowi WBD, że ukrywa ważne szczegóły umowy z Netfliksem. Według nich akcjonariusze nie wiedzą wszystkiego o ryzyku związanym z ofertą giganta streamingu. To jawna gra o wielką stawkę i próba wymuszenia zmiany decyzji.

Paramount zwiększył też kary za zerwanie umowy z powodów regulacyjnych. Teraz to 5,8 miliarda dolarów. To dokładnie tyle samo, ile zaproponował Netflix. Skydance pokazuje w ten sposób, że nie boi się urzędników i wierzy w sukces fuzji.

Oferta Paramountu wygasa 21 stycznia 2026 roku. Do tego czasu akcjonariusze muszą zdecydować, czy wolą pewną gotówkę od Ellisona, czy wizję Netfliksa. Gra toczy się o największe marki w świecie kina, takie jak Batman, Harry Potter czy Gra o Tron.

Image
telepolis
netflix HBO Max streaming wideo Warner Bros. Discovery Paramount Paramount Skydance
Zródła zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Paramount, engadget