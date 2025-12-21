Marzyłeś o graniu na PS5 w samochodzie? Od teraz to możliwe

Dłuższe podróże staną się teraz przyjemniejsze. Właśnie ogłoszono pierwszy samochód, na którym będzie można pograć w gry z PS5.

Pierwszy samochód z PS Remote Play

Sony Honda Mobility, spółka będąca wspólnym przedsięwzięciem dwóch japońskich gigantów, ogłosiła, że samochód Afeela EV będzie pierwszym pojazdem pozwalającym na odpalenie PlayStation Remote Play. Usługa ta pozwala uruchomić gry z PS5 w chmurze - jedynie wystarczy połączenie z internetem i kompatybilny kontroler (DualSense, DualSense Edge, DualShock 4).

PS Remote Play pozwala na połączenie z konsolą domową PS4 lub PS5, w ramach którego zagramy w każdą zainstalowaną grę na naszym sprzęcie za pomocą zdalnego połączenia.

Aby cieszyć się taką funkcją, oprócz elektrycznego auta Afeela EV (które niestety na razie jest dostępne jedynie w Japonii i USA), potrzebny jest internet o szybkości minimum 5 Mbps, a optymalnie 15 Mbps i szybszy.

Nie jest to pierwszy pojazd elektryczny oferujący możliwość grania - wcześniej Tesla Model S i X pozwalały na odpalanie gier ze Steama, ale później producent wycofał tę funkcję.