Samsung One UI 8.5 już w Polsce. Te funkcje aparatu musisz odzyskać

Polska dołącza do testów

Samsung wyraźnie przyspieszył prace nad nowym oprogramowaniem. Druga beta One UI 8.5 opuściła już wąskie grono testerów z USA i Korei. Teraz do zabawy mogą dołączyć między innymi użytkownicy z Polski. Jeśli masz flagowca z serii Galaxy S25, sprawdź aplikację Samsung Members. To właśnie tam znajdziesz zaproszenie do programu testowego.

Aktualizacja jest spora i waży około 1,1 GB. Warto przygotować stabilne połączenie Wi-Fi przed pobieraniem. System ma numer seryjny kończący się na ZYLH. Samsung skupił się w nim na eliminacji błędów, które nękały pierwszą wersję.

Aparat odzyskuje ważne funkcje

W pierwszej wersji One UI 8.5 fani fotografii przeżyli lekki szok. Samsung usunął wtedy dwa popularne tryby: Jedno ujęcie oraz Podwójne nagrywanie. Użytkownicy głośno wyrażali swoje niezadowolenie w sieci. Producent posłuchał tych głosów i przywrócił obie funkcje w drugiej becie.

Jest jednak pewien haczyk. Tryby te nie są już widoczne od razu w głównej aplikacji aparatu. Aby z nich korzystać, trzeba zainstalować dodatkową aplikację Camera Assistant z Galaxy Store (część pakietu Googd Lock).. Dopiero tam znajdziesz odpowiednie przełączniki w sekcji "Dodatkowe tryby". To mała komplikacja, ale ważne, że opcje w ogóle wróciły.

Nowoczesny fundament i poprawki

Pod maską dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Samsung zbudował One UI 8.5 na bazie Androida 16 QPR2. To bardzo nowoczesny rdzeń, który ma zapewnić niespotykaną dotąd płynność. Telefon ma działać stabilniej i lepiej zarządzać energią.

Programiści naprawili też masę irytujących drobiazgów. Smartfony nie powinny się już same restartować w najmniej odpowiednim momencie. Poprawiono błąd z niedziałającym przyciskiem głośności oraz odświeżono wygląd Panelu Szybkich Ustawień.