Oprogramowanie

Samsung One UI 8.5 już w Polsce. Te funkcje aparatu musisz odzyskać

Samsung udostępnił drugą wersję testową systemu One UI 8.5. Nowe oprogramowanie trafia również do użytkowników w Polsce. Zmiany obejmują nie tylko poprawki błędów, ale też powrót lubianych opcji fotograficznych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 22 GRU 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung One UI 8.5 już w Polsce. Te funkcje aparatu musisz odzyskać

Polska dołącza do testów

Samsung wyraźnie przyspieszył prace nad nowym oprogramowaniem. Druga beta One UI 8.5 opuściła już wąskie grono testerów z USA i Korei. Teraz do zabawy mogą dołączyć między innymi użytkownicy z Polski. Jeśli masz flagowca z serii Galaxy S25, sprawdź aplikację Samsung Members. To właśnie tam znajdziesz zaproszenie do programu testowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja jest spora i waży około 1,1 GB. Warto przygotować stabilne połączenie Wi-Fi przed pobieraniem. System ma numer seryjny kończący się na ZYLH. Samsung skupił się w nim na eliminacji błędów, które nękały pierwszą wersję.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 16/1TB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 16/1TB 8" 120Hz Czarny SM-F966
0 zł
10599 zł - najniższa cena
Kup teraz 10599 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Aparat odzyskuje ważne funkcje

W pierwszej wersji One UI 8.5 fani fotografii przeżyli lekki szok. Samsung usunął wtedy dwa popularne tryby: Jedno ujęcie oraz Podwójne nagrywanie. Użytkownicy głośno wyrażali swoje niezadowolenie w sieci. Producent posłuchał tych głosów i przywrócił obie funkcje w drugiej becie.

Jest jednak pewien haczyk. Tryby te nie są już widoczne od razu w głównej aplikacji aparatu. Aby z nich korzystać, trzeba zainstalować dodatkową aplikację Camera Assistant z Galaxy Store (część pakietu Googd Lock).. Dopiero tam znajdziesz odpowiednie przełączniki w sekcji "Dodatkowe tryby". To mała komplikacja, ale ważne, że opcje w ogóle wróciły.

Samsung One UI 8.5 już w Polsce. Te funkcje aparatu musisz odzyskać

Nowoczesny fundament i poprawki

Pod maską dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Samsung zbudował One UI 8.5 na bazie Androida 16 QPR2. To bardzo nowoczesny rdzeń, który ma zapewnić niespotykaną dotąd płynność. Telefon ma działać stabilniej i lepiej zarządzać energią.

Programiści naprawili też masę irytujących drobiazgów. Smartfony nie powinny się już same restartować w najmniej odpowiednim momencie. Poprawiono błąd z niedziałającym przyciskiem głośności oraz odświeżono wygląd Panelu Szybkich Ustawień.

Stabilna wersja systemu zacznie trafiać na wszystkie wspierane urządzenia prawdopodobnie w lutym lub marcu przyszłego roku. Smartfony z serii Galaxy S26 dostaną to oprogramowanie jeszcze w fabryce.

Image
telepolis
aktualizacja androida samsung Android 16 One UI 8.5 One UI 8.5 nowości One UI 8.5 zmiany Android 16 QPR2 One UI 8.5 beta
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Tarun Vats / X
Źródła tekstu: Android Authority, Android Headlines