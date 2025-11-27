Bezpieczeństwo

Taki router to problem. Czas go wymienić

Nowy botnet, bazujący na Mirai, szykuje się do ataku na użytkowników. Narażeni są między innymi posiadacze routerów TP-Link oraz D-Link.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:26
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Taki router to problem. Czas go wymienić

Eksperci z FortiGuard Labs zauważyli aktywność nowego botnetu o nazwie ShadowV2, który częściowo bazuje na znanym już rozwiązaniu o nazwie Mirai. Co ciekawe, odkryli go w trakcie niedawnej awarii serwerów Amazon Web Services. Prawdopodobnie właśnie w tym czasie cyberprzestępcy uruchomili go testowo, aby sprawdzić, jak działa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Groźny botnet atakuje routery

Wiadomo, że botnet wykorzystuje znane podatności w starszych routerach i innych urządzeniach sieciowych, które często nie są już aktualizowane przez producentów. Chodzi między innymi o urządzenia takich firm jak:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router ACER Connect M6E 5G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Gniazdo SIM, Pakiet danych 1GB
Router ACER Connect M6E 5G 2.4 / 5 GHz (DualBand), Gniazdo SIM, Pakiet danych 1GB
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Router CUDY R700
Router CUDY R700
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Router ASUS ZenWiFi AX Mini XD4 Plus 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Biały
Router ASUS ZenWiFi AX Mini XD4 Plus 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Biały
0 zł
369 zł - najniższa cena
Kup teraz 369 zł
Advertisement
  • DD-WRT (CVE-2009-2765)
  • D-Link (CVE-2020-25506, CVE-2022-37055, CVE-2024-10914, CVE-2024-10915)
  • DigiEver (CVE-2023-52163)
  • TBK (CVE-2024-3721)
  • TP-Link (CVE-2024-53375)

Z doniesień firmy Fortinet wynika, że ShadowV2 atakuje nie tylko routery, ale również serwery NAS, a także cyfrowe rejestratory wideo, np. współpracujące z systemami kamer. Testowe uruchomienie botnetu miało charakter globalny. Ślady wykryto na każdym kontynencie, w tym również w Europie. Co prawda na liście nie było Polski, ale to był tylko test.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za Shadow V2 i jak zamierza zarabiać na swoim botnecie. Często zainfekowane urządzenia są wynajmowane do przeprowadzania ataków typu DDoS. Zdarza się, że czasami sami twórcy wykorzystują go do szantażowania firm i żądania okupów w zamian za zaprzestanie ataków.

Image
telepolis
d-link tp-link Mirai botnet mirai Shadow V2 Shadow V2 botnet
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer