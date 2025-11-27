Taki router to problem. Czas go wymienić

Eksperci z FortiGuard Labs zauważyli aktywność nowego botnetu o nazwie ShadowV2, który częściowo bazuje na znanym już rozwiązaniu o nazwie Mirai. Co ciekawe, odkryli go w trakcie niedawnej awarii serwerów Amazon Web Services. Prawdopodobnie właśnie w tym czasie cyberprzestępcy uruchomili go testowo, aby sprawdzić, jak działa.

Groźny botnet atakuje routery

Wiadomo, że botnet wykorzystuje znane podatności w starszych routerach i innych urządzeniach sieciowych, które często nie są już aktualizowane przez producentów. Chodzi między innymi o urządzenia takich firm jak:

DD-WRT (CVE-2009-2765)

D-Link (CVE-2020-25506, CVE-2022-37055, CVE-2024-10914, CVE-2024-10915)

DigiEver (CVE-2023-52163)

TBK (CVE-2024-3721)

TP-Link (CVE-2024-53375)

Z doniesień firmy Fortinet wynika, że ShadowV2 atakuje nie tylko routery, ale również serwery NAS, a także cyfrowe rejestratory wideo, np. współpracujące z systemami kamer. Testowe uruchomienie botnetu miało charakter globalny. Ślady wykryto na każdym kontynencie, w tym również w Europie. Co prawda na liście nie było Polski, ale to był tylko test.