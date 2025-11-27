Narwal ma jeden z najlepszych modeli na rynku. Teraz w niższej cenie

Narwal to stosunkowo młoda firma, lecz wyjątkowo płodna, jeśli chodzi o innowacje. Już w 2019 wprowadziła swój pierwszy odkurzacz z funkcją mopowania, a w roku 2021 pokazała pierwszy na świecie robot z bazą wyposażony w automatyczny system uzupełniania i opróżniania wody. Dzisiaj działa już w ponad 30 krajach świata i ma 3,5 mln użytkowników. Od lutego 2024 roku jej produkty są dostępne również w Polsce. Teraz, z okazji Black Friday, dwa topowe modele możecie kupić w zaskakująco niskich cenach.

Robot sprzątający Narwal Flow

Pierwszym z urządzeń jest flagowy robot sprzątający Narwal Flow, którego możecie aktualnie kupić za jedyne 3599 zł, gdzie sugerowana cena producenta to aż 5999 zł. Tym samym aż 2400 zł zostaje Wam w kieszeni. Jednak nie sama przecena jest tutaj głównym argumentem za zakupem urządzenia, chociaż to bardzo mocna przesłanka. Przede wszystkim jest to świetny sprzęt. Robot ten jak pokazują testy, plasuje się w absolutnej czołówce produktów tego typu.

Odkurzacz cechuje się mocą ssania na poziomie 22 kPa. Pozwala to radzić sobie z naprawdę mocnymi zabrudzeniami nie tylko na powierzchniach twardych, ale również dywanach i wykładzinach. Poradzi sobie także w trudno dostępnych miejscach. To zasługa nie tylko wysokiej mocy, ale też niskiego profilu (ok 95 mm wysokości), co umożliwia wjazd po wiele mebli.

Ogromną zaletą inteligentnego odkurzacza jest też specjalny system kamer i sztucznej inteligencji. Pozwala on urządzeniu na rozpoznawanie setek obiektów w domu i skutecznie unikać przeszkód w postaci kabli, zabawek czy butów. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w domach z małymi dziećmi oraz zwierzakami.

Narwal Flow może dodatkowo pochwalić się unikalnym systemem mopowania o nazwie FlowWash Mopping System. Jego podstawą jest przede wszystkim mop w formie rolki-taśmociągu, która przez cały czas jest nasączana czystą wodą, a od spodu wyżymana. Dodatkowo jest on przez cały czas obracany, a w razie potrzeby przesuwany na boki, co pozwala umyć podłogę również przy krawędziach. Znacząco poprawia to skuteczność czyszczenia podłóg.

Do tego dochodzi jeszcze zaawansowana stacja serwisowa. Jej główną zaletą jest to, że wymaga minimalnej obsługi po stronie użytkownika. Sama opróżnia pojemnik z kurzem i pojemnik z brudną wodą. Poza tym uzupełnia zbiornik z wodą czystą. A jeśli to nadal za mało, to jeszcze może czyścić mopa gorącą, a następnie suszyć go ciepłym powietrzem. Pełen serwis bez ingerencji użytkownika.

To absolutnie topowy model, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników, co potwierdza nasza recenzja. Teraz może być Twój w dużo niższej cenie.

Robot sprzątający Narwal Freo Z Ultra

Druga propozycja skierowana jest do osób o nieco niższych wymaganiach i trochę innym profilu. Mowa o modelu Narwal Freo Z Ultra, który jest dostępny w promocyjnej cenie 2198,40 zł. Chociaż nie jest to sprzęt tak zaawansowany, jak Narwal Flow, to nadal ma sporo do zaoferowania i z pewnością zadowoli wiele osób.

W tym przypadku odkurzacz oferuje moc ssania na poziomie 12 kPa. Znacznie mniej od Flow, ale według producenta nadal wystarczy to na wciągnięcie 99 proc. zabrudzeń z podłóg twardych oraz dywanów z krótkim włosiem.

Z kolei za mapowanie wnętrz oraz omijanie przeszkód odpowiada technologia LiDAR SLAM 4.0 z czujnikami Tri-Laser. Potrafi ona rozpoznać aż 120 obiektów i dzięki temu precyzyjnie zaplanować czyszczenie całego domu. Oczywiście nie brakuje tutaj też stacji dokującej z funkcją auto-opróżniania i automatycznego mycia mopów.

Warto też wspomnieć o jeszcze kilku jego zaletach. To między innymi system DirtSense, który analizuje stopień zabrudzenia wody i na tej podstawie decyduje, kiedy podłogę należy umyć ponownie. Skończy dopiero wtedy, gdy uzna, że jest ona rzeczywiście czysta. Z kolei rozwiązanie o nazwie Smart EdgeSwing sprawia, że robot wykonuje specjalny ruch obrotowy przy krawędziach, aby je również dokładnie umyć.

Narwal Freo Z Ultra to doskonały kompan w codziennej walce o czysty dom. Szczegółowo z jego możliwościami możecie zapoznać się w naszej recenzji.