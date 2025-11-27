Bezpieczeństwo

Tego numeru nie wykręcaj. Chcą przejąć twoje konto bankowe

Przestępcy uaktywnili się na nowo. Po raz kolejny podszywają się pod serwis gov.pl. Tym razem wysyłają do nas powiadomienie o nowym logowaniu. Ale chodzi im o to, abyśmy wykręcili pewien numer i dali się namówić na instalację oprogramowania.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:51
1
To nie pierwszy raz, kiedy oszuści za pośrednictwem poczty elektronicznej rozsyłają do nas fałszywe e-maile, których wygląd i treść sugeruje, że nadawcą jest serwis gov.pl. Logo instytucji rządowej to doskonała przykrywka dla tego typu działań. I o ile już wcześniej, mieliśmy do czynienia z przypadkami wyłudzeń danych i numerów kart płatniczych za pomocą fałszywych maili, to teraz w wiadomości dostajemy numer telefonu, na który należy zadzwonić. 

Oszuści rozsyłają nam powiadomienia różnej treści

Oszuści rozsyłają wiadomości w kilku różnych wariantach:

  • informacje o oficjalnym powiadomieniu elektronicznym od http://gov.pl,
  • o nowej aktywności w serwisie http://gov.pl,
  • lub o utworzeniu nowej sesji na urządzeniu mobilnym.

Wszystkie te wiadomości łączy jedno - zachęcają one do kontaktu telefonicznego pod wskazany numer. Nie dajcie się zwieść - to pułapka. W momencie, kiedy wykonamy połączenie, przestępcy będą dwoić się i troić w namawianiu nas do tego, abyśmy zainstalowali oprogramowanie na naszym urządzeniu. Jeśli to zrobimy, to dostaną oni dostęp do naszych wszystkich danych bankowości elektronicznej. A stąd już łatwa droga do wykonywania różnego rodzaju przelewów nieautoryzowanych. Konta przestępców się zapełnią, a my stracimy nasze oszczędności.

Jak postąpić w takim wypadku?

Nie odpowiadać na maile, nie klikać linków i nie dzwonić pod podany numer. Wyrzucić wiadomość do spamu. 

Zródła zdjęć: Kuba Kwiatkowski / Shutterstock
Źródła tekstu: Cert Polska, gov.pl